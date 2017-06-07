效力費城費城人18年的傳奇球星Mike Schmidt（史密特），今天早上表示，因為語言隔閡，外野手Odubel Herrera（赫雷拉）無法成為費城人重建的核心，不過下午他就向Herrera表達歉意。

這位名人堂球星在美國廣播節目，被問到費城人是否能以委內瑞拉球員Herrera為核心重建時表示：「我必須老實說，答案是不行，因為幾件事情，首先就是語言隔閡，因為他不能和美國球員一起討論比賽，他也不能向隊友喊聲說：『嘿！你去接拿顆球。』」

對老前輩的這番話，Herrera表示：「我不同意他的評論，但我尊重他這個球員，我知道他是費城人最偉大的球員之一，不過我不能同意他的意見。」Herrera非常難過聽到這種負面的評論，但他也透露Schmidt已經道歉，並向他解釋事情的原委，所以現在都已經OK了。

Schmidt也透過費城人發表聲明表示，自己當時的說法對Herrera和其他拉丁球員非常不尊重，對此也感到很抱歉，而且這樣的評論可能會冒犯到某些人，但自己真的不是故意要這樣，且改口稱讚Herrera是球場上的發電機，並表示，當Herrera的語言能夠更熟悉，他的領導能力也會增進，毫無疑問，他會是未來費城人隊的核心。

去年費城人和Herrera簽下5年總價高達3050萬元美金的合約，雖然他今年成績較為掙扎，不過隨著天氣變熱，他的狀況也火熱了起來，他在最近的7場比賽中，打擊率達.529，敲出9支安打有6支是二壘安打，還有2支全壘打，他本季目前打擊率也上升為.243。