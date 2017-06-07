捷克天文學家警告 小行星撞地球風險增中央社 (2017-06-07 10:59)
（中央社布拉格6日綜合外電報導）捷克天文學家今天表示，地球遭到金牛座流星雨的小行星撞擊的風險攀升。
根據法新社和phys.org網站報導，捷克科學院的天文學家在分析金牛座流星雨中的144枚火流星，並發現一個新分支，其中至少兩枚小行星直徑約200到300公尺，而做成上述的結論。火流星是在大氣層中爆炸的大顆流星。
捷克科學院發布新聞稿表示，「很有可能，這個分支也包括很多沒發現的小行星，其直徑達數十公尺，或者更大...因此地球每幾年遭遇這些一連串星際物質時，小行星撞擊的風險顯著增加。」
這個新分支由一起繞著太陽旋轉的物體組成，地球每幾年遭遇一次，為期約三週。
捷克科學院說：「在這段期間，和一枚較大物體（直徑約數十公尺）撞擊的可能性明顯升高。」
小行星相當脆弱，但體積如果達到這樣的程度可以穿透大氣層，可能會構成撞擊地球的風險。
這項報告也呼籲進一步的研究，俾以「對這種潛在危險物體，體積大到足以造成一個地區，甚至一洲災難的實際來源有更佳的描述」。這項報告公布在天文與天體物理學（Astronomy & Astrophysics）網站。1060607
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