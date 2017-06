多麼瘋狂的夜晚!自2012年遊騎兵重砲Josh Hamilton後,大聯盟今天誕生了史上第17位單場轟出4發全壘打的球員,他就是紅人隊外野手Scooter Gennett(吉奈特),他在對上紅雀的比賽中,5打數都敲出安打,打回10分打點,帶領紅人以13:1大勝對手。

Gennett今天在1局下敲出帶有1分打點的安打,揭開他今晚神奇表現的序幕;接著在3局下滿壘時,他面對紅雀王牌Adam Wainwright,一棒將球掃上外野看台,形成1支滿貫彈,幫助球隊取得5:1領先。

Gennett的砲火沒有因此而停歇,隨後在4局下,在Eugenio Suarez敲出清壘三壘安打後,他又補上2分砲,讓球隊得到第10分;6局下他再從John Gant手中敲出陽春砲;8下面對John Brebbia又轟出2分彈,完成單場4轟偉業。

這名27歲的打者,今天彷彿完全無法阻擋,紅雀隊換上的3名投手,通通都被他轟過,一個人就包辦了全隊13分打點中的10分,個人本季全壘打數來到7支。

過去大聯盟史上曾有16名球員完成「四響砲」的紀錄,不過在2000年後僅有4人達成,分別是Mike Cameron(水手隊)、Shawn Green(道奇隊)、Carlos Delgado(藍鳥隊)、Josh Hamilton(遊騎兵隊)。

過去Gennett並不是一名重砲型選手,生涯僅去年全壘打數超過2位數,也因此讓今晚的一切更加有了傳奇的色彩。影片連結

