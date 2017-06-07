MLB／吉奈特轟4響砲！ 大聯盟史上第17人NOWnews今日新聞 (2017-06-07 10:30)
多麼瘋狂的夜晚！自2012年遊騎兵重砲Josh Hamilton後，大聯盟今天誕生了史上第17位單場轟出4發全壘打的球員，他就是紅人隊外野手Scooter Gennett(吉奈特)，他在對上紅雀的比賽中，5打數都敲出安打，打回10分打點，帶領紅人以13：1大勝對手。
Gennett今天在1局下敲出帶有1分打點的安打，揭開他今晚神奇表現的序幕；接著在3局下滿壘時，他面對紅雀王牌Adam Wainwright，一棒將球掃上外野看台，形成1支滿貫彈，幫助球隊取得5：1領先。
Gennett的砲火沒有因此而停歇，隨後在4局下，在Eugenio Suarez敲出清壘三壘安打後，他又補上2分砲，讓球隊得到第10分；6局下他再從John Gant手中敲出陽春砲；8下面對John Brebbia又轟出2分彈，完成單場4轟偉業。
這名27歲的打者，今天彷彿完全無法阻擋，紅雀隊換上的3名投手，通通都被他轟過，一個人就包辦了全隊13分打點中的10分，個人本季全壘打數來到7支。
過去大聯盟史上曾有16名球員完成「四響砲」的紀錄，不過在2000年後僅有4人達成，分別是Mike Cameron(水手隊)、Shawn Green(道奇隊)、Carlos Delgado(藍鳥隊)、Josh Hamilton(遊騎兵隊)。
過去Gennett並不是一名重砲型選手，生涯僅去年全壘打數超過2位數，也因此讓今晚的一切更加有了傳奇的色彩。影片連結
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