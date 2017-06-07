NBA冠軍賽／挑戰16連勝？ 猛綠：冠軍才是一切NOWnews今日新聞 (2017-06-07 10:51)
勇士在季後賽打出14連勝佳績，追平美國4大聯賽季後賽最長連勝紀錄，但勇士眾將皆認為己連勝不是重點，重點是在最終的冠軍榮耀，「猛綠」Draymond Green受訪時就表示，人們只會記得最終奪下冠軍的人是誰。
勇士在去年球季以73勝9敗打破公牛所保持的72勝10敗紀錄，但沒想到冠軍賽遭到騎士上演大逆轉戲碼，最終失去連霸的機會，
Green認為上個球季的失利，是勇士今年有好表現的最佳動力，Green表示：「去年例行賽奪下73勝但最後沒有奪冠是一個錯誤，不過沒有關係，那是一個相當棒的故事，但我不認為當我們談到冠軍，我們會提到16連勝奪冠，我們只會提到我們贏得冠軍，冠軍才是一切。」
勇士一哥Stephen Curry也贊同Green的看法，Curry表示：「我們並沒有在追尋16連勝的紀錄，第3戰會是一場艱難的戰役，特別是在騎士主場，我們必須更加緊密在一起，並且在48分鐘裡，我們都必須拿出我們最好的一面，不過，全勝奪冠並不是我們追尋的目標。」
勇士主帥Steve Kerr也認為還是現實點好，Kerr表示：「我們現在要想的是15連勝才對，還不用去討論16連勝的問題，但想到去年所發生的事，不要重蹈覆轍才是我們現在最重要的課題。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雨鞋 長筒．半筒雨鞋．Kidorable 雨鞋．pvc 兒童雨鞋．rockfish 雨鞋．kiddidoo 雨鞋．雨鞋 無毒．女用 雨鞋．jojo 雨鞋．Sanho 雨鞋．兒童雨鞋．mit 雨鞋套．安全 雨鞋．高跟雨鞋．三和牌 雨鞋．達新牌 厚底 防雨鞋套．防雨鞋套．橡膠雨鞋．Smally 雨鞋．達新牌 雨鞋．雨鞋．Pretty 雨鞋．雨鞋套．中筒雨鞋．防水 雨鞋．高筒雨鞋．蕾絲 雨鞋．果凍雨鞋．防滑雨鞋．stample 雨鞋
再談加盟勇士決定KD謝詹皇：他為我鋪平了道路【北京新浪網】
陽岱鋼巨人軍首戰 貢獻打點仍吞11連敗【中廣新聞網】
36.9億!曼聯成全球最貴足球隊 壓巴薩皇馬稱雄【北京新浪網】
穆帥B計劃浮現！曝曼聯已給德赫亞找好三大備胎【北京新浪網】
魔術師：Showtime湖人橫掃勇士！追夢大笑回應【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》