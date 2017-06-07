勇士在季後賽打出14連勝佳績，追平美國4大聯賽季後賽最長連勝紀錄，但勇士眾將皆認為己連勝不是重點，重點是在最終的冠軍榮耀，「猛綠」Draymond Green受訪時就表示，人們只會記得最終奪下冠軍的人是誰。

勇士在去年球季以73勝9敗打破公牛所保持的72勝10敗紀錄，但沒想到冠軍賽遭到騎士上演大逆轉戲碼，最終失去連霸的機會，

Green認為上個球季的失利，是勇士今年有好表現的最佳動力，Green表示：「去年例行賽奪下73勝但最後沒有奪冠是一個錯誤，不過沒有關係，那是一個相當棒的故事，但我不認為當我們談到冠軍，我們會提到16連勝奪冠，我們只會提到我們贏得冠軍，冠軍才是一切。」

勇士一哥Stephen Curry也贊同Green的看法，Curry表示：「我們並沒有在追尋16連勝的紀錄，第3戰會是一場艱難的戰役，特別是在騎士主場，我們必須更加緊密在一起，並且在48分鐘裡，我們都必須拿出我們最好的一面，不過，全勝奪冠並不是我們追尋的目標。」

勇士主帥Steve Kerr也認為還是現實點好，Kerr表示：「我們現在要想的是15連勝才對，還不用去討論16連勝的問題，但想到去年所發生的事，不要重蹈覆轍才是我們現在最重要的課題。」