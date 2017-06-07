（中央社記者黃兆平紐約6日專電）國際智慧城市論壇（ICF）8日將宣布今年全球首獎，台灣有嘉義市及桃園市入圍頂尖7大智慧城市。ICF創辦人柴可瑞拉今晚肯定所有入圍城市，推動智慧城市各有優勢。



總部設在紐約的國際智慧城市論壇，今晚在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦歡迎酒會，包括嘉義市長涂醒哲及桃園市副秘書長邱俊銘等入圍前7大城市首長及代表百餘人出席，新北市副市長葉惠青、ICF Taiwan副主席翁嘉盛也出席。



今年2月曾訪台的ICF聯合創辦人柴可瑞拉（Louis Zacharilla）感謝所有參與的國家與城市的努力，同時強調持續推動資訊串聯、創新永續對城市未來發展的重要性。



駐紐約台北經文處處長徐儷文表示，台灣是今年唯一有兩市入圍智慧城市Top7的亞洲國家。ICF不僅看到台灣具備物聯網產業能量，更是引領亞太推動智慧城市學習典範，「台灣已經從一個國家，成為一個高科技的搖籃」。



國際智慧城市論壇每年從全球逾400多個城市選出首獎智慧城市，8日晚上舉行頒獎典禮。



台灣今年有嘉義市、基隆市、台南市、桃園市及宜蘭縣等5城市入選前21（Smart 21），僅次於加拿大，而嘉義市及桃園市更一舉入圍前7大（Top 7），這是嘉義市第一次入圍。



醫師出身的涂醒哲指出，計畫把嘉義市打造成「智慧醫療城」，但仍需預算配合，尚需時間完成。同時配合打造「智慧環境」，已先將全市路燈改採LED燈，達到省電節能效果。



ICF根據寬頻連結、知識工作力、創新能力、數位平等、永續發展及倡議方式等6大指標，評估參與城市在寬頻經濟的競爭性和成果。1060607