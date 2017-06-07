任天堂在6日晚間舉行的《精靈寶可夢》直播會上，發表了3DS專用遊戲《精靈寶可夢究級之日/月》，還有任天堂Switch專用的《精靈寶可夢》加強作品《寶可拳 DX （ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX）》。

《精靈寶可夢 究極之日/究極之月》是以「太陽/月亮」的世界為舞台的另一個故事，在原本的基礎上增加各項新元素，最大的亮點就是影片中就可以看到神獸「索爾迦雷歐」與「露奈雅拉」不同的樣貌，或許是亞種也說不定？

▲神獸「露奈雅拉」全新造型。（圖／翻攝自Youtube）

而先前在 Wiiu 上推出過的《寶可拳》將以加強版《寶可拳DX》回歸 Switch 上，除了畫面增強之外，還增加了5隻新寶可夢供玩家選擇，讓玩家體驗到實際操作寶可夢對戰的爽快感。

《精靈寶可夢 究極之日/究極之月》預計於11月17日全球發售，而《寶可拳DX》則預計9月22日上市，此外《精靈寶可夢》系列的經典作品《精靈寶可夢金/銀》也同樣在9月22日於3DS Virtual Console上開放下載，並支援寶可夢虛擬銀行。