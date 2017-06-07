精靈寶可夢日月強化版 確定11月全球同步發售NOWnews今日新聞 (2017-06-07 08:30)
任天堂在6日晚間舉行的《精靈寶可夢》直播會上，發表了3DS專用遊戲《精靈寶可夢究級之日/月》，還有任天堂Switch專用的《精靈寶可夢》加強作品《寶可拳 DX （ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX）》。
《精靈寶可夢 究極之日/究極之月》是以「太陽/月亮」的世界為舞台的另一個故事，在原本的基礎上增加各項新元素，最大的亮點就是影片中就可以看到神獸「索爾迦雷歐」與「露奈雅拉」不同的樣貌，或許是亞種也說不定？
▲神獸「露奈雅拉」全新造型。（圖／翻攝自Youtube）
而先前在 Wiiu 上推出過的《寶可拳》將以加強版《寶可拳DX》回歸 Switch 上，除了畫面增強之外，還增加了5隻新寶可夢供玩家選擇，讓玩家體驗到實際操作寶可夢對戰的爽快感。
《精靈寶可夢 究極之日/究極之月》預計於11月17日全球發售，而《寶可拳DX》則預計9月22日上市，此外《精靈寶可夢》系列的經典作品《精靈寶可夢金/銀》也同樣在9月22日於3DS Virtual Console上開放下載，並支援寶可夢虛擬銀行。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- MELISSA 米妮點點蝴蝶結魚口鞋-黑
- ViewSonic 24型液晶螢幕 VA2445M-LED
- AS-蘭德大扶手腰枕網布辦公椅-606x55x105cm
- 【Sika】義大利肩背牛皮兩用A4造型包(M6038-01)
- 【Sika】義大利時尚獸皮紋小側包(S6029-04)
- 【Folli Follie】潮流絕對亮皮長夾-藍綠
- 素外套+小背心+內搭褲運動套裝(共二色)-SZ sport
- 【TISSOT】Tradition-GMT二地時區經典腕錶-白/咖啡(T063639
- 【TISSOT】Dressport 三眼計時腕錶-玫瑰金/白(T05021736112
- 【B.H POLO】邂逅幸福 唯美單拉鍊長夾 (英國藍)
WWDC前方手記：蘋果有了用軟體扭轉硬體屬性的能力【北京新浪網】
NASA發現火星分層湖 曾為多種微生物創「生機」【北京新浪網】
火星古湖泊再現微生物存活跡象 曾有生命存活環境？【北京新浪網】
Win10最新版本：針對高端PC有專門優化【北京新浪網】
海盜船厲害了！永不斷電無線滑鼠亮相【北京新浪網】