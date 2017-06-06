日期:6月6日消息 去年法網女雙冠軍、前女雙世界第一組合梅拉德諾維奇和加西亞在今年分道揚鑣，自分手后關於兩人不和的傳聞塵囂之上，梅拉德諾維奇在打進法網八強后談到了雙方的關係。

法國一姐在sport360專欄里表示自己和加西亞在場上取得了很輝煌的成績，但是在場下兩人的興趣不同，並不是最好的朋友「所以一方面來說我沒有失去太多，因為這不像，她是我最好的朋友，我要把生活中的一切都和她敞開心 扉。」

梅拉德諾維奇和加西亞曾經是女雙世界第一組合，不過兩人在今年三月的時候宣布結束雙打合作關係，「很難過事情變成這樣，從她的方面來說，因為真正發生的情況是，她決定不打雙打了，而且只是用手機發了一條很無力的簡訊給我。」

梅拉德諾維奇認為兩人的關係降至冰點主要是因為加西亞沒有面對面和她溝通清楚，「我能理解她不和我打雙打的任何理由--任何事情她都應該告訴我，我完全會同意和尊重她。但是她沒有勇氣或是沒有具備人類的價值觀來和我面對面交談：『聽著，kiki，我有這些目標，我想因此結束雙打合作關係。』但是這些並沒有發生。」

「所以我對此特別失望。我們在印第安維爾斯的冰浴室相遇了，她很驚訝我真的那麼冷漠對她，她想知道我為什麼這樣冷淡，我就像，『你問我？我知道在場外我們不是那種必要的朋友，但至少我們一起分享、一起經歷過我們那些美好的網球時刻，你至少應該想著和我面對面交談，畢竟我們曾經經歷過。你沒有那樣做所以我對你很失望，很失望。』」

「當我問她為什麼只是發簡訊告訴我而不是親自來和我說時，她沒有回答。我感到有點不被尊重，因為在人類價值觀這方面我是很看重的。現在不會再有「抓馬」（爭議），她做著她的事，我做著我的事，就是這樣。我沒有見過她，我們不會再講那麼多話，我們都只是會埋頭於我們的日常生活和工作中。」

本屆法網，加西亞打進了生涯第一個大滿貫女單八強，梅拉德諾維奇則是首次在羅蘭加洛斯進入到八強行列，上一次法網女單八強有兩位法國人還是1994年。

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