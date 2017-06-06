新浪科技訊 日期:6月6日晚間消息，基於蘋果公司(以下簡稱「蘋果」)昨日在WWDC開發者大會上提供的數據，其Apple Music音樂流媒體服務的業務規模已經達到32.5億美元。

蘋果去年12月曾宣布，其Apple Music音樂服務的訂閱用戶數量達到2000萬。而蘋果昨日又宣布，Apple Music訂閱用戶數量已達到2700萬。

對於個人用戶，Apple Music的訂閱費用為每月10美元(家庭用戶每月15美元)。基於2700萬訂閱用戶，意味著Apple Music每年可為蘋果帶來約32.5億美元營收。

當前，該市場的領跑者是瑞典流媒體音樂服務提供商Spotify，截至今年3月擁有5000萬訂閱用戶，接近Apple Music的兩倍。兩家服務的用戶總量約為7700萬，而去年該市場的付費用戶總量約為1億。

蘋果預計，到2020年公司服務營收有望達到500億美元。顯然，Apple Music音樂服務將成為重要推動力。

2015年6月底，蘋果推出Apple Music服務。在一個月時間內，試用會員數量就超過1100萬。(李明)