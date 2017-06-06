（中央社記者韋樞台北6日電）房仲公會全國聯合會今天改選理監事，經過9小時的激烈選情，由現任理事長林正雄連任。他表示，勝選的主因是3年內完成不可能的任務，選後將謙卑謝票，彌平選舉裂痕。



中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，今天在北市王朝酒店舉行理監事及理事長改選。現任副理事長、高雄市不動產仲介經紀公會理事長蔡松晏在勸進下參選第八屆理事長，與現任理事長林正雄競選，雙方選前動作「相當激烈」。



現任理事長林正雄為上櫃富旺國際(6219)董事長，；蔡松晏是長信物業管理公司董事長，雙方在競選政見上均提出要建立經紀人簽章制度。



林正雄當選後表示，這次選舉展現了民主的典範，他在選後會率競選團隊一路謝票、請益，用最謙卑的態度尋求最大的支持，藉以彌平全聯會改選時的裂痕。



林正雄分析他勝選的主因，主要是他過去 3年內為了各家不動產經紀業的共同利益來努力，同時也積極扮演房仲業和政府之間的橋梁，設法化解法令對於房仲實務不熟悉而產生的誤解和阻礙，完成不可能的任務。



林正雄指出，他起步競選較晚，甚至當初未想過爭取連任，評估勝選僅 3成希望，後來考量到全聯會事務要有連續性，才願意繼續擔任為同業爭取最大利益，並擔任與政府間橋梁的角色。



他強調，下一任起他將推動租賃實價登錄的立法、落實經紀人簽章制度，並將「中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會」組織名稱中的「仲介」二字去掉，讓仲介人員更形專業。



此外，他還要與政府溝通修法，將兩稅合一實價課稅制中 2年內移轉物件要課35%到45%的高額稅率大幅降低，以活絡市場；持有稅也要進一步降低，不該再節節高升。



林正雄與蔡松晏各有提名理監事名單，根據全聯會章程，將由全國177位會員代表投票，選出33席理事後組成理事會，再從理事會就理事中用無記名連記法互選出11名常務理事，理事會再就當選的常務理事中用無記名單記法，以最高票選出理事長，理事長再從常務理事名單中提名副理事長，經理事會通過後任用。1060606