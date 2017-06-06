（中央社記者邱柏勝台北6日電）新台幣「升升不停」，台北外匯市場發展基金會今天公布5月新台幣有效匯率指數，其中名目有效匯率指數（NEER）升至115.21，續創史上新高；實質有效匯率指數（REER）創7年新高。



新台幣兌美元今年以來大幅升值，升勢甚至一度超過韓元，市場戲稱為「地表最強」貨幣；對此央行副總裁楊金龍日前特地親上火線，表示今年新台幣勁揚，主因外資大舉匯入。



根據央行引述彭博（Bloomberg）統計，外資今年前5月買超台股達85.3億美元，且截至5月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3643億美元，約當外匯存底的83%，續創新高，成為新台幣升值的因素之一。



台北外匯市場發展基金會今天發布最新統計顯示，5月新台幣名目有效匯率指數升至115.21，續創歷史新高；實質有效匯率指數則升至101.8，創2010年6月以來7年新高。



對於新台幣有效匯率指數雙雙創高，央行主管仍秉持一貫立場，強調新台幣匯率由市場供需決定，除非有不規則變化，導致匯率過度波動與失序，有損金融穩定，央行才會秉於職責，維護外匯市場秩序。1060606