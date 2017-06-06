（中央社記者林宏翰台北6日電）剛拿下中華職棒5月打擊MVP的中信兄弟內野手曾陶鎔，沒有所謂的「MVP症候群」，在6月的第1場比賽敲出生涯第1支滿壘全壘打，幫助中信兄弟14比5擊敗統一獅。



拿下月MVP之後表現走樣，人稱「MVP症候群」，而曾陶鎔職棒生涯第3年終於拿下第1座月MVP之後，表現依舊火燙。球團也看好這個二線竄出頭的未來之星，打算在11日請來傳奇球星王光輝頒獎。



歷經上週8場因雨延賽，中華職棒6月的第1場比賽終於台中洲際球場打成，中信兄弟靠著曾陶鎔5局下的滿壘全壘打，打破原本2比2平手僵局，之後一路拉開分數、鯨吞統一獅。



談到這支全壘打，曾陶鎔賽後說「只想著一定要打到球，這樣而已」。他拿下本季第3場的單場MVP，拿著麥克風對兄弟主場球迷說，「謝謝大家來幫我們加油，雖然很多人覺得我們快沒機會，但我還是一直覺得，我們會拿到上半季冠軍」。



這支全壘打也是曾陶鎔本季第12轟，全壘打榜僅次蔣智賢15轟、陳子豪13轟。全壘打榜前3名都是中信兄弟球員。周思齊今晚也敲出第6轟。



中信兄弟火力驚人，在林智勝、張志豪仍缺陣的狀態下，團隊全壘打在今天達70支大關，其他3隊分別是統一獅45支、Lamigo桃猿44支、富邦悍將33支。



中信兄弟已賽47場24勝21敗2和，距離首位Lamigo桃猿有6場勝差。伍鐸（Bryan Woodall）7局無責失，拿下第7勝，追平桃猿洋投史博威（Zeke Spruill），並列全聯盟最多勝。



戰績跌落第3名的統一獅，白天爆出離隊教練史普曼（Bill Springman）砲轟教練團的新聞風波。晚間本土教練團領軍的獅隊，又受到外籍教練領軍的中信兄弟重擊。1060606