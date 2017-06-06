稿件來源：中國之隊公眾號

6月6日，中國vs菲律賓的賽前新聞發佈會和賽前官方訓練在越秀山體育場召開。針對接下來的預選賽征程，里皮一再強調「我們必須相信自己」。訓練前，中國之隊還邀請了一位勵志的「神奇小子」來到訓練場邊，給大家傳遞永不放棄的力量。

明日19：35，國足就將在天河對陣菲律賓國家隊，里皮表示所有國家隊比賽都是重要的，也許這場比賽不能讓我們收穫積分，但能讓我們收穫信心。他還透露「會讓球隊中更多的球員登場亮相」。而提及接下來的世預賽征途，里皮直言：「我一直跟球員強調，我們必須相信自己，到目前，我執教中國隊踢了3場比賽，前兩場都非常出色，最後一場打伊朗表現稍有遜色。現在我們沒有別的選擇，我們必須拿下剩下的3場比賽。這當然是非常困難的事情，但我們必須相信自己，只要還有機會，我們就必須全力以赴。」

讓人暖心的是，在訓練之前，中國之隊特地邀請了一位特殊的球迷來到訓練場邊與球隊互動。這位只有一條腿的球迷名叫何憶義，一亮相就吸引了眾多媒體的目光。何憶義自幼便展現出足球天賦，並曾在深圳梯隊接受過專業足球訓練。但在2009年不幸卻接連降臨：已準備前往法國訓練的何憶義因為突發的惡性腫瘤而遭遇了截肢之痛。而重新站起來的他沒有停止奔跑，除了曾在全國殘疾人田徑錦標賽上摘金奪銀，還用獨腿繼續著綠茵場上的追逐。里皮將這位「神奇小子」介紹給了國足全體將士，在一番鼓舞之後送上中國隊隊服和隊旗，並集體合影留念。此前，中國之隊也為他送上了特許產品大禮包和讚助商提供的金立智能手機 。

今天除了與全隊親密接觸的阿義，還有一位八旬老人也感受到了來自中國之隊的溫暖。這位呂大爺曾經因為風雨無阻在天河體育場支持中國足球，甚至不顧年邁攀登頂層看台，而感動了萬千球迷。@中國足球隊 官方微博曾在知曉老人的故事後，發出了「尋人啟事」邀請老人來現場觀看中菲熱身賽。明天國足就將在天河迎戰菲律賓，為接下來的十二強賽熱身。今日下午，國足領隊李鐵也特地抽空前往老人住處，兌現了承諾，不但送上兩張明日比賽的VVIP門票，更贈送給老爺子一粒全隊簽名的足球！

正如一直支持阿義前行的信念：「「如果你有兩隻腳，你可以跑；如果你有一隻腳，你可以跳；如果你沒有腳，你可以飛。」祝福這位「神奇小子「不要放棄對於夢想的追逐，祝福熱愛足球的呂大爺能長久健康地陪伴中國足球。而明天也是高考又將開啟的日子，祝福所有赤子之心都能得償所願！