21：30 當期紅球號碼大小比為1：5，三區比為4：2：0，奇偶比為2：4。紅球開出2枚重號02和10；1組同尾號02和12；斜連號21；隔碼12。藍球開出遺漏12期的奇數07。

22：30 本期雙色球頭獎爆開14注，單注獎金590.7萬元，分落11地。其中，江蘇2注、安徽2注、山東2注、天津1注、遼寧1注、黑龍江1注、江西1注、湖北1注、廣東1注、雲南1注、陝西1注，共14注。

二等獎開出181注，單注金額8.7萬多元。其中廣東獨攬19注為最多，山東15注位列第2，湖南14注排名第3，廣西13注居第4，浙江10注第5。當期全國銷量為3.2億元，計獎結束后，雙色球獎池餘額為6.1億元。

雙色球第2017065期各省銷售及中獎情況省份銷售額（元）中獎注數（注）一等獎二等獎三等獎四等獎五等獎六等獎北京10，730，6240968326752706366597天津3，377，0941037100916739119889河北11，585，8880657313052181385315山西5，076，3580227116822361170070內蒙古5，483，5120529159725648178263遼寧10，938，9821479395258604367357吉林3，934，2640827124619466134993黑龍江6，969，0561351208634678237982上海12，332，8120977346459014426751江蘇18，340，4502871434376990626207浙江25，391，0600101576633112469879108安徽10，706，5922465296648288371881福建10，519，2200874321747836358636江西8，597，7721841220637970292597山東18，752，472215159609395504650000河南14，317，4220577373357338488608湖北12，390，7841259291551506415570湖南11，922，04801493301954414387463廣東28，215，4341192457757130014992732深圳7，938，1400852241136980288602廣西15，561，38401372443971901549768海南1，863，59001116491020762170重慶10，602，7780247302947763390353四川14，463，7100876343759523515750貴州6，302，9200038167826250229232雲南11，097，9321248270047971406601西藏728，502000223320027821陝西8，920，3561353231439806299508甘肅4，681，7880029110320233161860青海1，678，5320311467746461735寧夏2，076，4240010529855768655新疆5，300，0420245156224241186213

當晚其他玩法開獎號碼為：

福彩3D第17150期最新開獎號碼：1，1，3（查看詳情）

排列三第17150期最新開獎號碼：5，2，9（查看詳情）

排列五第17150期最新開獎號碼：5，2，9，3，0（查看詳情）