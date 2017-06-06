《狙擊精英》廠商新作《文物部（Department of Antiquities）》公佈 盜墓撞見UFO北京新浪網 (2017-06-06 22:56)
《狙擊精英》廠商Rebellion日前正式公佈新作《文物部（Department of Antiquities）》（暫定名，可能並非正式名稱），根據視頻和情報，該作為盜墓主題，聚焦世界各地尋寶，比如英國，埃及，而且還包括UFO不明飛行物。
預告片1：
預告片2：
Rebellion雖然以《狙擊精英》系列著稱，但並非專注這個系列，他們還開發過《異形大戰鐵血戰士》，《地球帝國》系列諸多優秀遊戲，團隊預定6月7日正式公佈，敬請期待。
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