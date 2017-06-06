日本酒評鑑出爐 高知縣長爽喊：呼答啦中央社 (2017-06-06 22:50)
第6屆日本酒評鑑結果5日出爐，純米吟釀單元由高知縣「土佐志菊 」奪冠。高知縣知事（縣長）尾崎正直5日晚間在東京興奮地對台媒說：「呼答啦」。中央社記者楊明珠東京攝 106年6月6日
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