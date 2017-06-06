原標題：CBSA9球國際公開賽落戶廣西柳州 近20個國家和地區選手參賽

中新網柳州6月6日電（朱柳融）廣西柳州市6日召開新聞發佈會宣布，2017CBSA柳州9球國際公開賽將在廣西柳州市開桿，近20個國家和地區的200多名選手參賽。

2017「柳州銀行·柳州卡樂星球杯」CBSA柳州9球國際公開賽主題為「攜手世界·撞響中國」，賽期為6月12日至18日。屆時，來自中國、英國、韓國、菲律賓等近20個國家和地區選手將同場競技。

柳州市體育局副局長呂青專介紹，賽事獎金近10萬美元，選手陣容包括現世界花式撞球排名第一的韓雨、英國名將凱麗·費雪、有「小魔女」之稱的韓國選手金佳映、菲律賓名將盧碧林·艾米特等。此外，「九球天后」潘曉婷將出席賽事活動。

CBSA為中國檯球協會的英文簡稱，CBSA9球國際公開賽由國家體育總局小球運動管理中心、中國檯球協會主辦，是亞洲規模最大、級別最高的國際檯球賽事。

柳州市政府副秘書長韋松凌介紹，近年來，柳州依託豐富的自然人文資源，吸引了世界水上極速運動大賽、世界鐵人三項、ITF國際女子網球巡迴賽等眾多品牌賽事的落戶。引進CBSA9球國際公開賽，有助於推動柳州體育產業發展、提升城市國際形象、推進旅遊城市的創建。（完）