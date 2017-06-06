日期:6月6日消息。2017新賽季中國巡迴賽本周將在聖安德魯斯（鄭州）高爾夫俱樂部展開揭幕戰——總獎金135萬元人民幣的河南公開賽。新賽季，新氣象，周二聖安德魯斯天氣轉晴，來自16個國家和地區的133名選手們已完成報名，陸續開始試場。面對全新賽季，強大陣容，所有球員都摩拳擦掌、躍躍欲試，給自己的新賽季許下了一個全新的目標。

27歲的湖南選手張蕙麟目前是整個陣容中的頭號種子選手，他在2015和2016賽季分別有一個冠軍的斬獲。「有壓力，但更多的是動力。」張蕙麟說，「跟以前感覺會有不一樣。依然能看到一些老面孔，尤其是外籍選手，他們的實力很強的，所以不能小覷。當然，越來越多實力不俗的國際選手加入，將有助於我們中國球員的整體提高，這在過去三年的效果是很明顯的。作為球員我們也很希望更多實力選手前來征戰。」

「從我現在目前的狀態來說是已經準備好了，至於打出來的結果，還需要看看到時候的狀態。」他信心十足地說。

在去年的河南公開賽決賽輪，張蕙麟奮起直追，獲得季軍，僅1桿落后冠軍竇澤成和亞軍張新軍。「我很多時候都是在第三天、第四天往上走，最後一天打了69桿，變成了總成績-1桿，結果是第三名，很意外也很高興。」張蕙麟回憶說，「這裡是中國球員的福地，我會打好自己的每一桿，爭取讓獎杯留在中國。」

20歲的佘梓瀚進入了轉職業后的第二年，他坦言自己有所成長和變化。「今年比賽比去年和前年更有自信，打球會更激進一點，不會像前面那麼保守。」佘梓瀚說，「今年距離上，對球的控制上都有了更大進步，球路更好了。」據悉，他的一號木開球距離遠了20餘碼，現在平均為290碼左右。

佘梓瀚今年加入國家隊，在上半年參加了歐巡賽深圳國際賽、中國公開賽的角逐，並成功在中國公開賽獲得晉級。「中國公開賽第一次晉級還是挺滿意的。唯一就是覺得3、4輪兩人一組，3個多小時打完比賽，有點不適應節奏，基本沒什麼想法。但我覺得也是一種鍛煉，如何去應對不同的狀況。」佘梓瀚說，「國家隊訓練的比較系統，生活訓練安排很有規律，所以現在我的狀態很好。今年成績上的目標是要以每站前十去打。」

至於奪冠的渴望，他可愛地試探著說：「冠軍嗎？一個？兩個？小竇和新軍都能夠打出來上一個台階，還是給了我很大的鼓勵，我覺得自己也有機會能打出來。中國選手還是有實力，能夠提升的。」

今年是20歲的佘梓瀚的第二個職業賽季，27歲的張蕙麟的第五個職業賽季，但對37歲的袁浩來說，這已經他的第15個職業賽季了。雖然自嘲是看著孩子們長大的叔叔，也被戲稱「老炮」，但只比高爾夫奧運冠軍賈斯丁-羅斯大一歲的袁浩，顯然從未把自己划入「老將」行列。

「目標就是贏比賽，很有信心。今年比往年都勤快，練球都練得比較多，真的。」袁浩精神抖擻地說，「整體水平都提高了很多吧。各方面，年輕的小孩都起來了。我們還在堅持的不多。雖然在中國打了很長時間比賽了，我覺得我還不算很老的球員，心態還是比較年輕的，身體各方面條件也還不錯，還能打，是可以繼續再多打幾年的，有機會贏比賽的。」

如果讓袁浩和張蕙麟面對面來一場對抗，誰的贏面更大？袁浩說：「我很有信心的。」張蕙麟也興緻勃勃地表示，「在深圳我遇到過袁浩，那是他最鼎盛的時候，給了我很多建議。不過雖然他是『老炮』了，但我一定不會讓。」

新賽季，中國巡迴賽有了更多的巡迴賽合作夥伴，也開闢了全新的晉級通道。今年中巡賽獎金榜第一位的選手將獲得歐巡賽的參賽資格。因而，獎金榜就成了賽季伊始的關鍵詞。「自己的目標當然是想要取得獎金榜第一，結果不能控制，我會爭取打好每一桿，每一場比賽，讓自己離目標更近一些。」張蕙麟說。

想跟張蕙麟爭獎金榜頭名的選手不在少數。新賽季國際資格賽首場亞軍球員，中日混血美籍球員伴翔太郎也同樣表示：「目標就是獎金榜第一的位置，成為第一。」

「這不是自信，而是目標，我覺得只要你足夠努力你就有機會達到。我跟我朋友亞歷山大聊天，他去年獲得中巡賽獎金榜第三位。他都能到這個位置，那麼我覺得我也可以。」畢業於加州大學伯克利分校的伴翔太郎說。他的專業是國際商務，不過高爾夫卻成為了他的職業。「我不少隊友在大學畢業后都成了職業球員，也非常成功。我們以前實力相當，所以我相信我也會有一個不錯的未來。」

昨天的周一資格賽聖安德魯斯（鄭州）高爾夫俱樂部遭遇了大雨，不過今天的球場就一切恢復如新。「球場是主場，很熟悉。在比賽過程中，要認真一些，細心一些。不要給自己太大壓力。」聖安德魯斯俱樂部主場選手袁浩表示，「球場狀況非常好，我們有一年草不太好，重新種了，現在的草是正當年的時候。」

參加了資格賽的球員哈利-博伊德透露經驗說：「我覺得球場最大的難點是找到球道。因為這裏水不少，一旦進水，很容易出問題。尤其是后九洞，你不用很長，但一定要很直。如果你想積極進攻，但一定要在安全的前提下。」

周三上午10:30，河南公開賽將召開新聞發佈會，隨後將展開職業業餘配對賽。正賽將於周四開打，為期四輪。中國球員能否將獎杯留下？亦或者另有黑馬出現？一起期待本周即將開戰的新賽季揭幕戰。