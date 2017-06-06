《精靈寶可夢》直面會剛剛結束，官方正式公佈了《精靈寶可夢：終極太陽/月亮》，一起來了解一下。

在今晚的「精靈寶可夢」直面會上，任天堂公開了《口袋鐵拳DX》，並宣布本作將登陸Switch平台，9月22日發售，售價5980日元 。

除此之外，今天官方還公佈了《精靈寶可夢：終極日/月》，本作將於11月17日發售，登陸3DS平台。（更多內容我們將稍後在本文更新）