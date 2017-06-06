越南「保護傘」整形公司致歉 《生化危機》Logo純屬誤用北京新浪網 (2017-06-06 22:28)
最近越南胡志明的一個皮膚整形診所Medcare Skin Centre因其Logo像極《生化危機》保護傘公司標誌引發互聯網熱潮，日前該公司正式發表聲明致歉，宣稱正積極進行相關處理。
據悉，Medcare Skin Centre感到驚訝，通過聲明指出：「我們感到抱歉，公司內部已針對此事探索最佳的解決方案。我們的團隊非常專業地照顧客戶的皮膚，其標誌設計完全偏離了我們的專業。我們了解情況的急迫性，正努力向我們的客戶、合作夥伴、電影以及遊戲開發商和版權商提出適當的回答，我們希望您能理解，Medcare Skin Centre並非故意侵犯其著作權。
我們知道，保護傘公司為《生化危機》系列的生物科技公司，其中涉及生化病毒，因為誤會被用作醫療領域的確會引發互聯網討論風波。
目前，Medcare Skin Centre官方網站部分圖片已移除。
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