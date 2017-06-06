大神用《GTA5》還原《極品飛車20》預告片 比《速度與激情》還刺激北京新浪網 (2017-06-06 22:28)
《GTA5》的電影製作工具非常強大，吸引了很多愛好者打造有趣震撼的視頻作品。最近EA公佈了《極品飛車20》預告片，像極了《速度與激情》電影，所以又有大神用《GTA5》還原了《極品飛車20》預告片，比速激還刺激。
預告片：
Youtube頻道「GTA Wise Guy」發佈了這款《GTA5》電影工具打造的《極品飛車20》預告片，不論運鏡和人物動畫都非常像EA原版預告片，而且有些畫面還更刺激。
《極品飛車20》預定11月10日發售，三角色上演匪幫汽車大戰挺像《速度與激情》電影劇本，而且採用寒霜引擎打造，敬請期待。
高清視頻畫面：
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