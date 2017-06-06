「人瘦什麼都百搭，人胖一切都白搭。」夏天即將到來，又是一個露腿、露手臂的季節，於是減肥這個話題又火了起來！最近，從日本紅到台灣的「香蕉減肥法」在網路上廣為流傳，包括深田恭子、大S還有志玲姐姐都是靠吃香蕉神奇剷肉，究竟吃香蕉能否成功瘦身呢？追追追特派員朵莉寶寶將搭乘開往真相的列車，解開惱人的困惑。

「香蕉減肥法」顧名思義就是以「香蕉」為主食，搭配其他食物來減重。印象中，香蕉是甜份很高的水果，那麼，吃甜食來減肥，真的不會越減越肥嗎？

經詢問後，減重門診醫師指出香蕉熱量雖然低，每100公克僅89 大卡，但比起柳丁、橘子等水果，香蕉算是「高升糖指數」的水果（所謂高升糖指數，意即吃完此種食物後，血糖會先快速上升再迅速下降，很快就又餓了），若以香蕉當早餐或正餐來減重，都是不正確的方法，香蕉每100公克就約有近90大卡的熱量，可以說是一次吃進兩份水果的熱量，如果當三餐吃，累積下來的熱量將十分可觀，因此，香蕉並不適用於減肥食用。

營養師也呼籲，若光靠吃香蕉來減肥，成功的機率微乎其微，特別是在晚上時，身體的活動量減少，新陳代謝變慢，消耗的熱量自然也就減少，如果在睡前吃香蕉的話，很容易因身體熱量消耗減少，導致熱量轉變成脂肪堆積在體內，反而容易發胖。

一般人都不知道香蕉的鉀離子含量較高，其實腎臟不好的人不宜大量食用；糖尿病患者若吃大量的香蕉也容易使體內血糖飆高，引發疾病。此外，香蕉能夠促進消化與緩解便秘，但如果是空腹吃香蕉，胃部裡沒有食物能消化，大量的胃酸會對胃黏膜產生刺激，反而會造成胃部不適，嚴重的話甚至會導致胃潰瘍。

若想吃水果來幫助瘦身，不妨試試吃一些「低熱量、高纖維」的水果，如：鳳梨、葡萄柚與檸檬。鳳梨含豐富的鳳梨酵素，能分解蛋白質、有效溶解脂肪；葡萄柚富有檸檬酸，能幫助肉類的消化，特別是在飯後30分鐘吃點葡萄柚，這樣能避免因攝取過多營養，導致無法吸收而變成脂肪，也能加速體脂肪分解；至於檸檬，可想而知就是減肥聖品！把檸檬水當水喝，不但能保持好氣色、補充水份，還可以瘦身。檸檬不僅含有檸檬酸、蘋果酸等有機酸，還富有維生素等多種營養成分，吃檸檬有助於促進胃裡蛋白質分解酶的分泌，增加腸胃蠕動，並有效消化吸收，幫助瘦身減肥。

減肥的念頭人人有，但往往都是心有餘而力不足，不是半途而廢，就是無疾而終。朵莉寶寶在此提醒各位，減肥的不二法門就是「均衡飲食」，並搭配持之以恆的運動習慣，以及規律的生活作息，可別為了減肥搞到身體亮紅燈，找對方法自然就能輕鬆瘦囉！

如果讀者有想要追追追的議題，或心中困惑已久的網路謠言、正確知識辨別、奇風異俗大哉問，甚者想搜尋初戀情人（等以後追追追業務擴大，一定會加開此業務）都可以寫信至：dolly830215@nownews.com ，讓特派員朵莉寶寶為您效勞，標題煩請打上「網路追追追─ XXX（你想追的議題）」。