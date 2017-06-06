中信兄弟今在洲際棒球場對上統一獅，靠著「陶鎔大帝」曾陶鎔轟出滿貫砲、單場打回5分打點的火燙表現下，兄弟最終以14：5的大比分差擊敗統一，送給對手3連敗。

雙方由於本月初連日大雨，都沒有比賽，因此前4局感覺身手都有些生疏，統一靠著兄弟的內野守備上的瑕疵，暫時取得1分的領先。

不過在5局下兄弟，「九一連線」發威，王勝偉、張正偉接連上壘，接著又靠著陳子豪的滾地球跑回追平分，統一教練團在先發布魯斯被彭政閔敲出安打後，也決定將他換下場，派上江辰晏來對付蔣智賢。

不過他上來之後卻先是投出四壞球保送了蔣智賢、形成滿壘，接著在面對曾陶鎔時，被一棒掃出大牆之外，形成1發滿貫砲，讓兄弟該局狂敲5分大局，取得4分的領先。

8局上，獅隊利用伍鐸退場之際展開反撲，靠著接連的安打和保送，形成滿壘的局面，兄弟後援投手林克謙在面對羅國龍時，先是投出暴投奉送對手1分，接著又被對方敲出安打，讓雙方分差僅剩下3分，不過下一棒的鄭鎧文遭到三振，也中斷掉了球隊反撲的氣焰。

守下危機的兄弟，在8局下又是狂敲7支安打，包括周思齊的2分砲，一口氣從獅隊牛棚手中打下7分，讓雙方差距拉開到10分差，最終也順利拿下這一場比賽的勝利，而輸球的統一則是吞下3連敗。

兄弟此役除了敲出生涯首發滿貫砲的曾陶鎔外，張正偉也完成「猛打賞」表現，4打數敲出3安打，打回2分打點，成功扮演開路先鋒的角色，另外伍鐸主投7局失2分，沒有責失分，兩人也都是致勝功臣。