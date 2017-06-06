「2017臺中市原住民綜合服務中心暑期營隊」 6/16啟動報名大成報 (2017-06-06 20:02)
「2017臺中市原住民綜合服務中心暑期營隊」活動6日舉辦記者會，林依瑩在原民會主委馬耀˙谷木的陪同下出席，並與市議員朱元宏、臺中市全人家長會長協會理事長蔡侑霖、活出美好關懷協會執行長王雲以及多所學校校長和家長會長們共同宣告活動開跑，原住民小朋友也演唱族語歌曲，氣氛熱鬧。
林依瑩表示，去年夏天太平坪林橋下發生3名國小學童不幸溺水意外事件，加深市府致力維護學童暑期活動安全的決心，避免憾事再度發生。暑假期間家長仍要上班，兒童的活動安排顯得格外重要；因此促成今年活動的舉辦，盼提供機會讓兒童於假期有安全且充實的活動。
林依瑩提到，這次營隊活動內容精彩豐富，邀請原住民小朋友與非原住民小朋友共同參加，促進原漢文化交流外，並透過團體生活增加與他人互動與學習；感謝各界支持讓營隊活動順利舉辦，也盼藉此機會活絡原住民綜合服務中心。
朱元宏則肯定市府在原住民事務上的投入及用心，呼籲教育界的家長會長、校長及家長們踴躍參與活動，一起將活動辦得有聲有色，讓兒童培養健全人格，度過愉快的暑假。
原民會指出，這次營隊活動由市府原民會、臺中市全人家長會長協會及活出美好關懷協會及環偉實業共同舉辦，營隊精神強調跨領域學習及多元文化，盼培養兒童獨立思考、完善邏輯、豐富想像力及優異體能，也透過各課程帶領兒童更加了解自已。
營隊包括青少年領袖培訓計畫、幸福村兒童三營三贏、全人愛守護、樂活夏令營及達人體驗夏令營課程等，以招收原住民孩童為優先，非原住民孩童也可報名參加，相關報名簡章將在6月16日公告於市府原民會網站(http://bit.ly/2gFZhS8 )。
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