大樂透頭獎槓龜中央社 (2017-06-06 22:15)
（中央社台北2017年6月6日電）第106049期大樂透今天開獎。中獎號碼為48、32、16、25、14、36，特別號12；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎1注中獎，得獎金178萬248元；參獎有41注中獎，各得獎金4萬3420元。
端午包粽獎加開10個號碼，獎號為42、44、48、26、33、19、38、08、01、32。
今天大樂透加開的210組端午包粽獎中，共開出20組，其中18組為一注獨得50萬元，另外2組為2注均分。本期開出端午包粽獎的投注站共22家。
累計至今天，端午包粽獎已開出154組，計有140人獨得50萬元獎金，本加碼活動尚餘146組50萬元的端午包粽獎待送出。本週五（6/9）大樂透仍將加開10個獎號，提供210組中獎機會。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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