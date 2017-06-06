（中央社台北2017年6月6日電）第106134期今彩539開獎，中獎號碼33、29、23、25、08。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎171注中獎，每注可得2萬元；參獎6806注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼134，正彩41注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼7791，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。