今彩539 頭獎槓龜中央社 (2017-06-06 22:11)
（中央社台北2017年6月6日電）第106134期今彩539開獎，中獎號碼33、29、23、25、08。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎171注中獎，每注可得2萬元；參獎6806注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼134，正彩41注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼7791，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
關鍵字：
上一則：大樂透頭獎槓龜
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