日本酒評鑑出爐 純米吟釀由高知縣奪冠中央社 (2017-06-06 22:09)
（中央社記者楊明珠東京2017年6月6日專電）第6屆日本酒評鑑賽結果昨天出爐，純米吟釀單元由高知縣「土佐志菊」奪冠。高知縣知事（長）尾崎正直昨晚在東京對台灣媒體的說明會中，興奮地請大家喝酒，高喊「呼答啦」。
針對市售日本酒的評鑑賽「SAKE COMPETITION」昨天是第6屆比賽，在東京公布比賽結果並舉行頒獎典禮。本屆有日本國內外453座酒莊、1730款日本酒參賽，參賽數創新高。來自海外的有美國、西班牙等8個酒莊。
純米吟釀單元是參賽件數最多，達518件，評鑑結果由高知縣的仙頭酒造場（酒廠）的「土佐志菊 純米吟釀山田錦」奪冠。
昨晚在東京銀座的高知物產館對台灣媒體舉辦說明會的高知縣知事（縣長）尾崎正直，聽到屬下報佳音，得知「土佐志菊」奪冠，感到很興奮，立刻開酒以台灣式的喝酒習慣與客人互喊「呼答啦」。土佐志菊喝起來很順口，帶有果香。
「SAKE COMPETITION」分幾個單元評鑑，頒獎典禮上，前足球明星中田英壽、女星平山綾、模特兒谷瑪莉亞等人上台頒獎。
純米酒單元由三重縣清水清三郎商店的「作 穗乃智」奪冠。純米大吟釀單元由靜岡縣土井酒造場的「開運 純米大吟釀」奪冠、吟釀單元由茨城縣的來福酒造的「來福 大吟釀 ?」奪冠。
今年新設的單元有「標籤設計單元」、「發泡清酒單元」，分別由新潟縣「越後鶴龜 越王 純米大吟釀」、岩手縣「南部美人 awasake sparkling」奪冠。
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