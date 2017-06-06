（中央社台北6日電）第106049期大樂透今天開獎。中獎號碼為48、32、16、25、14、36，特別號12；派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎1注中獎，得獎金178萬248元；參獎有41注中獎，各得獎金4萬3420元。



端午包粽獎加開10個號碼，獎號為42、44、48、26、33、19、38、08、01、32。



今天大樂透加開的210組端午包粽獎中，共開出20組，其中18組為一注獨得50萬元，另外2組為2注均分。本期開出端午包粽獎的投注站共22家。



累計至今天，端午包粽獎已開出154組，計有140人獨得50萬元獎金，本加碼活動尚餘146組50萬元的端午包粽獎待送出。本週五（6/9）大樂透仍將加開10個獎號，提供210組中獎機會。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060606