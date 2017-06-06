（中央社記者江佩凌台北6日電）有媒體報導指華視總經理郭建宏想找「綜藝大哥大」張菲合作，雙方只差簽合約。郭建宏受訪表示，一直都是有聯絡的好朋友，透過「好交情」盼他回來，也能對影視界有所加分。



華視總經理郭建宏今年初上任，有媒體報導傳郭建宏與張菲「菲哥」已慢慢凝聚共識，將重回綜藝線，目前就只差簽合約。



郭建宏接受中央社記者電訪表示，和「菲哥」十幾年前就是好朋友，兩人有很濃厚的情感，都是「一邊公事、一邊私事」在談，他坦言，在他的立場，希望華視能有流行性的節目。



郭建宏表示，高雄氣爆時，他曾親自邀約張菲為公益慈善亮相，「菲哥」也有現身做愛心。郭建宏坦言，期盼張菲能回來綜藝線，也能對整體影視界有所加分。



對於華視目前規劃走向，郭建宏表示，由於八月要轉播世大運，卡在時間，尚未規劃製作新節目，下半年則會拍一部自製戲。



至於媒體報導若「菲哥」重拾主持棒，酬勞可能依他當年在節目「綜藝大哥大」時差不多價碼，記者對此進一步詢問郭建宏，他表示，這部分完全沒談。1060606