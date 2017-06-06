林志玲拒從政 杜紫宸邀選副總統吃閉門羹中央社 (2017-06-06 22:06)
（中央社記者潘智義台北6日電）前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸宣布參選總統，並公開表示，希望林志玲擔任副手。林志玲經紀人今天稍晚發表聲明，永遠不可能。
杜紫宸已經宣布參選2020總統，昨天接受「POP搶先爆」主持人黃光芹訪問時，公開表達希望有高顏值、高EQ的林志玲擔任副手。
針對林志玲經紀人今天稍晚發表聲明：「謝謝厚愛，姐姐會把心力多放在做公益回饋社會，對政治沒有能力也沒有興趣，永遠不可能參與。」杜紫宸在得知消息後，向中央社記者表示，對於林志玲小姐的意願絕對尊重，如果過程中曾經為林小姐或其家人帶來困擾，願意公開致歉。
杜紫宸強調，當初之所以冒昧提到林志玲，純粹是因為「志玲姐姐」的善良、正面能量、高EQ，早已成為全球華人所推崇的典範，而這兩項特質，正是台灣社會向前進步所最欠缺的關鍵要素。
他說，在本人目前所對外建議的公共政見中，最需要補強的就是文化建設、正能量推廣，當時受訪時立即想到的不二人選，便是深受大家喜愛的「志玲姐姐」。脫口而出的話，最是代表真心。
他誠摯祝福「志玲姐姐」，企盼未來仍有機會在社會公益、台灣向上的任何工作崗位上，共同努力，互勉之。1060606
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