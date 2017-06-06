法國公開賽晉級八強 莫瑞生涯650勝到手公視 (2017-06-06 00:00)
英國網球球王莫瑞剛剛在四大賽的法國公開賽第四輪打敗對手晉級，生涯650勝；另外這次大會也邀請網壇傳奇的球星重聚，讓球迷看到他們風采。
鏡頭上方身穿白色球衣的，是現任球王，英國的莫瑞，遭遇到的是俄羅斯21歲好手卡查諾夫，兩人生涯首度交手，莫瑞全場送出五記Ace 球，狀況相當好，前兩盤，莫瑞分別以6比3跟6比4拿下，這是賽末點，鏡頭下方藍色球衣的卡查諾夫在底線這個回擊出界，比賽結束，莫瑞直落三淘汰掉對手，晉級八強，也是生涯第七度，並且收進650勝，賽後對日前倫敦恐攻罹難同胞致意。
==英國球王 莫瑞==
大家想一起享受美好時光
現在似乎很困難了
盼能盡快找到(針對恐怖攻擊)
解決的方法
大會還邀請過去在國際網壇寫下傳奇的球星重聚，也讓球迷同時目睹他們的風采，克羅埃西亞的伊凡尼塞維奇，2001年持外卡一路打進溫網男單冠軍，感動許多球迷，今年45歲的他，鬍子跟頭髮都白了一些；西班牙球后桑奇絲，曾三度在法網女單封后，被尊稱"巴塞隆納大黃蜂"，十年前走進國際網球名人堂，現在丰采依舊；澳洲的帕特卡許最讓球迷津津樂道的是，曾在1987年擊敗當年世界第一的藍道，抱走溫網男單冠軍；當然，法網是紅土球場大戰，來自西班牙加泰隆尼亞的布魯格拉，1993跟1994連兩屆，在這裡奪下男單冠軍，是球迷心中最佳紅土巨星之一。
記者 黃韻玲報導
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