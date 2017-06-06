















今年大學能否調漲學費，只有仁德醫專提出申請，其他學校都沒提，有學校指出，不是不想漲，最多也只能調幾百塊，要在校內開公聽會，還有後續審查，及至遭受抨擊，乾脆不提出申請。大學學雜費能否調漲，每年都惹議！不過在五號最後的申請截止日，全台只有仁德醫專提出今年調漲1.88%的申請， 其他的157間學校全都沒提出。==仁德醫專代表==我們的學費是全所有大學 五專裡頭是最低的同一個科系來講的話譬如說護理科來講都比別人家少了一千多塊將近二千塊我們是每年都會去申請那能不能過就看教育部同不同意 能不能過教育部訂出的106學年大學調漲學費原則，表明從嚴審核，基礎調幅為0.44%，上學年沒調漲的學校，今年可以漲1.88%，如果是績優學校，可以漲到2.82% ，不過，這樣的漲幅限制，讓大多數學校卻步，有大學認為，就算提出申請，還有繁複的審查程序，甚至遭受教育和學生團體抨擊，然後不一定能申請過關，乾脆不提申請。==龍華大學校長 葛自祥==獲核定之前就在校內校外 鬧得沸沸揚揚的能夠通過調漲的比例實在是很低 我想很多大學可能在這樣子的一個情況之下再考量調漲的幅度實在是很低只有百分之二點多拿今年來講 所以很多大學就乾脆不玩了 不申請了不是沒有調漲學費的需求，部份私立大學是考量現狀，只好暫時凍漲，不過教育部表示，還是會針對大學近三年半辦學，是否違規進行稽核，決定有無調降學雜費的必要，預計六月下旬公佈結果。記者蔡慧玲 應磊奇 桃園報導