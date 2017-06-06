全台158所大學 今年僅1所提漲學費申請公視 (2017-06-06 00:00)
今年大學能否調漲學費，只有仁德醫專提出申請，其他學校都沒提，有學校指出，不是不想漲，最多也只能調幾百塊，要在校內開公聽會，還有後續審查，及至遭受抨擊，乾脆不提出申請。
大學學雜費能否調漲，每年都惹議！不過在五號最後的申請截止日，全台只有仁德醫專提出今年調漲1.88%的申請， 其他的157間學校全都沒提出。
==仁德醫專代表==
我們的學費是
全所有大學 五專裡頭是最低的
同一個科系來講的話
譬如說護理科來講
都比別人家少了一千多塊
將近二千塊
我們是每年都會去申請
那能不能過
就看教育部同不同意 能不能過
教育部訂出的106學年大學調漲學費原則，表明從嚴審核，基礎調幅為0.44%，上學年沒調漲的學校，今年可以漲1.88%，如果是績優學校，可以漲到2.82% ，不過，這樣的漲幅限制，讓大多數學校卻步，有大學認為，就算提出申請，還有繁複的審查程序，甚至遭受教育和學生團體抨擊，然後不一定能申請過關，乾脆不提申請。
==龍華大學校長 葛自祥==
獲核定之前
就在校內校外 鬧得沸沸揚揚的
能夠通過調漲的比例
實在是很低 我想很多大學
可能在這樣子的一個情況之下
再考量調漲的幅度
實在是很低
只有百分之二點多
拿今年來講 所以很多大學
就乾脆不玩了 不申請了
不是沒有調漲學費的需求，部份私立大學是考量現狀，只好暫時凍漲，不過教育部表示，還是會針對大學近三年半辦學，是否違規進行稽核，決定有無調降學雜費的必要，預計六月下旬公佈結果。
記者蔡慧玲 應磊奇 桃園報導
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