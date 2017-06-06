政大廢英語畢業門檻 明年畢業生適用公視 (2017-06-06 00:00)
國內有許多大學，都設有不同的「英文畢業門檻」，代表學生們想畢業，必須先通過各種英語測驗。不過現在，政大教務會議通過，將提案廢止英語畢業門檻，若通過，明年的畢業生就能適用。
畢業季到來，學生們開心拍畢業照，但想如願拿到畢業證書，很多學校都會要求學生，必須通過英語能力的「畢業門檻」。但這樣的規定，對提昇英語能力有沒有幫助？又或者該不該廢除？學生們各有看法。
==大學生 郭同學==
因為我已經考過了
所以我是覺得還好
（同學說)因為考這個的話
還要多一個花費 那如果說
就是你一直再去考的話
像是說如果沒有考過的話
就是一直額外花費這樣
他們是這樣說的
==大學生 吳同學==
我覺得(廢除門檻)有好有壞吧
（壞的地方是什麼)
可能有些人就不會想要
就是去增進自己的英文能力
以台大來說，學生只要修過進階英語兩門課，或通過全民英檢的中高級初試等考試，就算過關。清大、和政大也各別設有全民英檢、雅思、網路托福等考試的分數要求。但最近，政大在教務會議表決通過、將提案廢止英語畢業門檻。
==政治大學主任秘書 王文杰==
（未來)校務會議的一個過程當中
還有一段大家彼此更深度去檢視
這個英文門檻 對於整個大學生
在未來整個國際競爭力
或者是學習多元性的
這樣的一個需求
我們目前並沒有
正式廢止這樣一個門檻的東西
因為它程序上 還沒有走完
政大表示，如果校務會議通過，下學年就能適用。不過，清大方面，今年卻有200多位畢業生，英文沒有達標，目前校方表示，有100多人已經選擇進修英文課程，只要通過，還是可以順利畢業，因此門檻規定、不受影響。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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