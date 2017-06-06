台南小學生操作機器人 偵測校園空品公視 (2017-06-06 00:00)
為提昇國小學童對於環境教育的知能，國立台南大學教育學系創客團隊以及台南市勝利國小創客基地，共同發展「空汙機器人」，讓學生遙控機器人在校園巡視，掌握學校周邊的空氣品質。
勝利國小的小朋友認真的聆聽老師講解，接著就開始操作機器人四處巡視，而他們現在的動作，就是在測試校園四處的空汙品質。
==勝利國小學生 王昊==
它每兩秒 更新一次
這裡現在的空氣品質
對於能夠實際操作這台空汙機器人，小朋友們也覺得很新奇。
==勝利國小學生 歐曜菘==
我們希望可以用我們
自己的機器人去測空氣品質
然後告訴大家 要環保愛地球
==勝利國小學生 李希妍==
學校裡面就可以學到
也許是在比較正式的場合裡面
才有的機器 我覺得這非常的好
其實這台空汙機器人，是由台南大學教育學系創客團隊以及勝利國小共同發展出來的成品；由勝利國小引進學校，同時組成空汙小組，每天於特定時段，操作機器人進行場域偵測，再透過網路，將PM2.5數值上傳至學校伺服器做參考，而學生能夠從中獲得知識。
==勝利國小校長 佘豐賜==
動手操作 他可以感同身受
他就可以很快的了解
真正的了解空汙的嚴重性
目前台南市各小學，都會針對環保署每日發布的空氣指標採取回應動作，但空氣品質偵測點有限，對於其他行政區域小學的空汙狀況難以掌握，但這台空汙機器人，不只可以讓小學即時瞭解空氣品質，未來若能夠強化功能，更能將資訊分享給鄰近的中小學做參考。
記者 溫正衡 台南報導
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