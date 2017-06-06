















為提昇國小學童對於環境教育的知能，國立台南大學教育學系創客團隊以及台南市勝利國小創客基地，共同發展「空汙機器人」，讓學生遙控機器人在校園巡視，掌握學校周邊的空氣品質。勝利國小的小朋友認真的聆聽老師講解，接著就開始操作機器人四處巡視，而他們現在的動作，就是在測試校園四處的空汙品質。==勝利國小學生 王昊==它每兩秒 更新一次這裡現在的空氣品質對於能夠實際操作這台空汙機器人，小朋友們也覺得很新奇。==勝利國小學生 歐曜菘==我們希望可以用我們自己的機器人去測空氣品質然後告訴大家 要環保愛地球==勝利國小學生 李希妍==學校裡面就可以學到也許是在比較正式的場合裡面才有的機器 我覺得這非常的好其實這台空汙機器人，是由台南大學教育學系創客團隊以及勝利國小共同發展出來的成品；由勝利國小引進學校，同時組成空汙小組，每天於特定時段，操作機器人進行場域偵測，再透過網路，將PM2.5數值上傳至學校伺服器做參考，而學生能夠從中獲得知識。==勝利國小校長 佘豐賜==動手操作 他可以感同身受他就可以很快的了解真正的了解空汙的嚴重性目前台南市各小學，都會針對環保署每日發布的空氣指標採取回應動作，但空氣品質偵測點有限，對於其他行政區域小學的空汙狀況難以掌握，但這台空汙機器人，不只可以讓小學即時瞭解空氣品質，未來若能夠強化功能，更能將資訊分享給鄰近的中小學做參考。記者 溫正衡 台南報導