鮮奶價格創63個月新高 外食費漲2.08%公視 (2017-06-06 00:00)
最新物價指數公佈,和去年同期相比,上漲了0.59％，其中，鮮奶價格漲最多,高達9.15%，另外,外食費也漲破2％。專家學者表示,因為去年基期較低的關係,加上今年上半年景氣回升,五月物價明顯回升
上半年景氣回溫,主計總處預估,今年經濟成長率,2.05％,保二有希望!不過,今年物價隨著GDP升幅,也有明顯漲幅
==主計總處綜合統計處副處長 梅家瑗==
整體的物價指數
其實相對於上個月
就是年增率來講 是上漲0.59%
這是相當溫和平穩的一個狀況
五月物價指數,CPI年增率為0.59%,主計總處認為物價溫和平穩,不過,來看看行政院穩定物價小組,監控的17項重要民生物價,鮮奶價格飆升,五月漲幅高達9.15%,創63個月新高!另外整體外食費,也漲了2.08%,創25 個月新高,平均每月外食費增加了133元.
==民眾==
有變貴了 差十幾塊
它以前有第二件
可以減二十一塊現在都沒有
==量販業公關 郭建志==
（鮮乳)大概漲幅平均是4%到7%
主要是因為成本的上漲
包含原物料
或是生乳收購的價格等等
那我們也是為了反映價格
也有做部分的調漲
雖然鮮乳價格創新高,不過專家學者認為,CPI飆升,主要是因為去年基期低,加上部分商品需求量上升,但實際商品成本價格並沒有上漲太多.
==台經院景氣預測中心副主任 邱達生==
核心CPI是比我們CPI還要高
那麼也就意味著說
其實我們這個能源啦
蔬果這些價格其實是相對低的
所以才會產生這樣的情況
學者預測,下半年景氣將逐季下滑,CPI恐將隨著滑落,不過沒有通膨疑慮,民眾無須反應過度.
記者黃立偉 張國樑 台北報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
EMC 成長書桌椅．KIWI 可調整 成長書桌椅組．大將作 兒童 成長書桌椅組．書桌椅組．書桌椅．學童書桌椅．學習書桌椅．C B 書桌椅．kikimmy 書桌椅．成長書桌椅．繽紛 書桌椅．原木 書桌椅．成長書桌椅組．兒童書桌椅．收納 書桌椅．兒童 書桌椅．KIWI 成長書桌椅組．KIWI 兒童 成長書桌椅．大將作 兒童 書桌椅．兒童 書桌椅組．KIWI 兒童 成長書桌椅組
波斯灣版無間道：卡達被孤立，為的就是這口氣！【北京新浪網】
動物園股權糾紛 活驢喂虎【北京新浪網】
與卡達斷交國家增至8個 航班停飛殃及池魚【北京新浪網】
傳了2個月之後，富士康終於還是把「戰火」燒向日本【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》