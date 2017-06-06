















最新物價指數公佈,和去年同期相比,上漲了0.59％，其中，鮮奶價格漲最多,高達9.15%，另外,外食費也漲破2％。專家學者表示,因為去年基期較低的關係,加上今年上半年景氣回升,五月物價明顯回升上半年景氣回溫,主計總處預估,今年經濟成長率,2.05％,保二有希望!不過,今年物價隨著GDP升幅,也有明顯漲幅==主計總處綜合統計處副處長 梅家瑗==整體的物價指數其實相對於上個月就是年增率來講 是上漲0.59%這是相當溫和平穩的一個狀況五月物價指數,CPI年增率為0.59%,主計總處認為物價溫和平穩,不過,來看看行政院穩定物價小組,監控的17項重要民生物價,鮮奶價格飆升,五月漲幅高達9.15%,創63個月新高!另外整體外食費,也漲了2.08%,創25 個月新高,平均每月外食費增加了133元.==民眾==有變貴了 差十幾塊它以前有第二件可以減二十一塊現在都沒有==量販業公關 郭建志==（鮮乳)大概漲幅平均是4%到7%主要是因為成本的上漲包含原物料或是生乳收購的價格等等那我們也是為了反映價格也有做部分的調漲雖然鮮乳價格創新高,不過專家學者認為,CPI飆升,主要是因為去年基期低,加上部分商品需求量上升,但實際商品成本價格並沒有上漲太多.==台經院景氣預測中心副主任 邱達生==核心CPI是比我們CPI還要高那麼也就意味著說其實我們這個能源啦蔬果這些價格其實是相對低的所以才會產生這樣的情況學者預測,下半年景氣將逐季下滑,CPI恐將隨著滑落,不過沒有通膨疑慮,民眾無須反應過度.記者黃立偉 張國樑 台北報導