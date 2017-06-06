受英國倫敦恐攻影響，美股3大指數紛紛走跌，台股今日開盤跌13.67點。盤中電子、金融股表現疲弱，目前指數仍力守10200點之上。



蘋果i8開始量產，今天由蘋概金屬機殼廠「可成」帶頭衝鋒，但大立光、台積電、鴻海全面小跌，壓抑指數向上。分析師表示、目前千億量能籌碼穩定，加上台股各期均線、呈現多頭排列，預期指數將維持高檔震盪。