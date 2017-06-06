台灣民眾與外籍或中國配偶結婚，在92年最多，10對夫妻中，至少就有3對，內政部調查發現，去年只剩下1點3對，連帶的也影響新二代的出生率，只剩一半左右。



抱著小女兒，嫁來台灣，來自中國海南省的媽媽說，雖然生養孩子的壓力很大，但怕孩子孤單，他們還是會想再生一個。



==爸爸 VS 媽媽==

小孩子的教育費啊

幼稚園費都蠻貴的

（還會再想生第二個）

對 我們有考慮 二個恰恰好



不過根據內政部的統計資料顯示，在民國92年時，平均十對夫妻，就有將近3.2對，是與外籍或大陸配偶結婚，是最高峰，去年平均只有1點3對。來自柬埔寨的新住民立委認為，台灣的經濟環境改變，是關鍵因素。



==國民黨籍立委 林麗蟬==

經濟現在是有停擺

生下一代的負擔也愈來愈多

所以很多新住民姐妹都生一胎二胎

對他們來講都是

教育方面都很多的困難點



==世新大學社發所教授 夏曉鵑==

台灣人自己本身也很怕生小孩

更不要提新移民

他在台灣面對更多更多的困境

不敢生孩子的狀況

我相信絕對會比台灣人更多



移民署表示，雖然少子化是趨勢，但他們希望協助外籍配偶適應台灣，教育下一代，來鼓勵生育。



==移民署移民事務組移民輔導科 楊金滿==

新住民二代的子女

如何讓他們發揮他們語文優勢

跟文化優勢部分 來加強他們培力

更加穩健新住民家庭生活



不管是新住民或是本國夫妻，生育率低迷，有立委建議，前瞻計畫應該將少子化的問題納入，提供一些具體有感的政策來刺激生育率。



記者 陳姝君 張國樑 台北報導