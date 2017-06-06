長期偏頭痛耳鳴 留意腦部瘻管作祟公視 (2017-06-06 00:00)
長期偏頭痛、耳鳴，很可能是腦部瘻管作怪！台北榮總最近收治一名患者，長期有頭痛、右眼凸出、以及耳鳴，都找沒源頭，一直到大醫院檢查才發現，原來是腦血管異常，醫師提醒若不治療，恐怕有腦出血的風險。
24歲的詹先生，一年前開始出現頭痛、右眼凸出，還有耳鳴等症狀，雖然曾自行服用止痛藥，也看過眼科、內科等，都查不出病因，而且症狀越來越劇烈，直到今年三月，他到大醫院做血管攝影檢查才發現，原來是腦血管異常，確診為「腦部動靜脈瘻管」。
==腦部瘻管患者 詹先生==
就是有一天起來的話
右眼睛特別疼痛 但是全身無力
就是躺在床上 也不想起來
醫師表示，正常的腦部循環是由動脈到微血管，再由微血管供應腦細胞養分，再回流到靜脈，最後到心臟再次循環；不過「腦部瘻管」患者，是從動脈、直接灌到靜脈，不僅造成腦細胞缺氧，靜脈也因無法承受高壓力的動脈血液，而流通到耳朵、眼睛等，造成頭痛、眼睛無法對焦、跳動式耳鳴等症狀，嚴重的話還可能有腦出血的風險，尤其本身有自體免疫疾病的患者，罹病率會比一般人高出十倍以上。
==台北榮總神經放射線科醫師 林重榮==
自體免疫系統它本身
他因為有自體免疫細胞供給血管
所以他血管變得比較脆弱
那脆弱的話 它(血管)一旦破掉
血流就會互通有無
這就是瘻管了
醫師強調，腦部瘻管的發病原因不明，發生率大約萬分之一，而且初期症狀很容易被人忽略，因此提醒民眾，如果同時出現頭痛、眼睛不舒服及耳鳴等症狀時，最好儘早就醫詳細檢查。
記者賴淑敏 張梓嘉 台北報導
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