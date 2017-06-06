















台中市府分兩期進行柳川汙染整治與環境改善工程，目前完成了一期，不過連日豪雨，也對市區水岸是個大考驗，市府表示，柳川本來就有區域排水的功能，這次大雨不僅排水排的快，硬體結構也沒損壞。大水漫過河堤步道，不斷沖刷堤岸邊，兩旁的造景植栽，全都淹進水裡，兩旁的河岸步道也看不見，這是前幾天大雨來襲，台中市區柳川，從小水流變成大河的情況，當地居民當時擔心，水勢會繼續上漲。==民眾==水很滿呀 都淹到步道啦步道不能走 淹到步道了台中市府花了3.7億，分兩期進行柳川汙染整治與環境改善工程，目前完成一期，二期還在規劃中，而前幾天大雨後，不僅周邊植物東倒西歪，原本的步道也是黃泥一片，大水退去後漸漸恢復，不過工程人員清到手軟。==工程人員==溢過來 都滿過來水很像浪呀 (這邊淹的都是土嗎)對呀 都是這些(泥土)工程人員說，當時水位淹到草坪，底下全部被淹沒，有民眾質疑，整治工程就這麼全泡水，市府表示，柳川屬於區域排水的系統，當初設計已經納進排洪考量。==台中市水利局專委 廖健堯==我們柳川設計是能夠容納10年 25年的防護標準這些洪水頻率這次大雨 在這頻率範圍裡並沒超過原先預期市府表示，最初規劃就考量防洪需求，拓寬河道兩側8公尺，打造河岸親水景觀空間，同時也是河川行水區，遇大雨來襲，能提供排洪功能，減少衝擊，以後也會盡快恢復原貌。記者林健生 賴世杰 台中報導