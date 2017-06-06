台南市海岸線因為這波西南氣流過境，牡蠣用的漁業保麗龍、蚵架全被沖上岸，海岸邊亂成一團，在就連環保局基層員工也在臉書上批評台南市農業局回收只做半套。



清潔隊員正努力的把海岸上的保麗龍撿上岸，但除了保麗龍之外，台南南區的沙灘上還堆滿了蚵架，還被大浪打到滿目瘡痍；台南市海岸線因為這波西南氣流過境，造成海岸線浩劫，而這種現象每年都在發生，因此基層的清潔隊員也看不下去，在臉書上直批主管單位農業局說回收都是做假的。



==清潔隊員==

大家共同有改善的方式

其實大家都可以集合

互相討論一下說

要怎麼去處理

會對這片海岸比較有幫助



清潔隊說，希望農業局應該在廢棄蚵架回收上岸集中後，馬上由回收廠商載運走，才能避免鋒面一來，又再度亂成一團。對此，台南市農業局解釋，後端回收後廠商因蚵架難以處理，現又無法進焚化廠，而導致清運計畫一再流標，目前農業局也已經將處理費，由每噸三千元提高到六千元，希望本週可以順利完成招標作業。



==台南市農業局長 許漢卿==

現在因為蚵棚

我們招標了兩次不順

所以我們再提高這個單價

那我們明天就可以開標

所以馬上就可以儘速來處理



農業局也要求蚵民將漁用保麗龍套網再使用，而每一塊保麗龍套網費用約一百多元，去年開始，約有一萬多塊保麗龍套網使用，但還是有少部分蚵民不願採用者，也會加強輔導，未來更不排除立法強制使用。



記者 溫正衡 台南報導