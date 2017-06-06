受到梅雨鋒面影響，新北市石門的知名景點白沙灣，大片沙灘被大水沖走，金黃色海灘，變成斷崖，觀光局北海岸風及觀音山國家風景管理處估計，要恢復超過半年。



遊客站在石頭上遠眺海景，但他們腳底下踩的這一大片碎石帶，其實在幾天前還是沙灘，受到上週末梅雨鋒面帶來的強降雨影響，白沙灣旁的八甲溪暴漲，湍急河水衝出河道，堤防便橋全毀外，沙灘也被沖刷成斷崖。



==遊客 駱先生==

我不知道要多少噸的沙

才可以填平

而且大前提是

它的河道還必需沿著

原來的地方出去

它才有辦法再保住那一塊沙灘



原本是綿延整片的黃金色沙灘，現在被切成好幾塊，常常造訪白沙灣的遊客，看到景色全變樣十分感嘆，而一旁的商家，在大雨當時拍下河水暴漲的畫面，眼睜睜看著大水不斷沖刷直到便橋斷裂，整排的店家也都進水，損失慘重。



==白沙灣商家 李先生==

五十年來從來沒有發生過

以前的颱風再怎麼大

也不會這樣



原本緊鄰海攤，因為便橋被沖毀，業者估計暑期旺季至少一個週末損失上千名遊客的生意，新北市政府和觀光局上午也前往會勘，當務之急是先修復河道，以免又有大雨。



==北海岸及觀音山風管處秘書 郭振陵==

三天之內就會把一些

防災的部分做好

避免災損擴大

那(水利局)最快會在半年內

把河堤做好



因流失的沙灘面廣大，河道修復後，除了人工，還得借助潮汐等自然力量運沙，復育期估計至少超過半年，不過在修復期間，除了施工地點，白沙灣仍然會對外開放。



薛宜家 沈志明 新北市報導