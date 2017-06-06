農民搶收蔬菜到貨已增 傳統市場菜價仍貴公視 (2017-06-06 00:00)
上禮拜的大雨也讓蔬菜大漲價，根據台北農產運銷公司資料顯示，今日蔬菜到貨量比前一個交易日6月4日多出65%，量多價跌，但傳統市場菜價與周六相比，仍是全面上揚。
走進傳統市場，攤位上的葉菜類，數量明顯變少，儘管中南部的農民趁著豪雨過後趕緊搶收，讓價格逐漸下跌，不過民眾買氣還是少了一大半。
==民眾==
葉菜類漲幅比較大一點
所以都挑根莖類的
葉菜類就是選那個不會腐爛的
==民眾==
葉菜類會比較貴
其他我覺得還好
連日豪雨造成雲林縣、新北市等地區農業災損，國內菜價也推升，4號整體菜價平均上漲5成多，根據台北農產運銷公司資料顯示，今天蔬菜到貨量2060公噸，比前一個交易日6月4號多出65%，[CG IN]]今天蔬菜每公斤平均批發價27.6元，也比週日每公斤平均批發價35.84，回跌22.9%，但傳統市場零售價還是全面上揚，空心菜、莧菜原本1把20元，今天1把30元，地瓜葉也從1斤40元漲到60元，不少葉菜類也明顯看出水傷，讓菜販很無奈。
==菜販==
來的量雖然有比較多
但是有6成都是受損的品質
所以價差的方面的話
品質差的差不多在（一斤）20塊左右
品質好一點都要（一斤）30塊
==台北農產運銷公司代理總經理 路全利==
產地氣候正常
農民已經都恢復採收了
加上南投山區部份交通已經都搶通了
（到貨量）算是大幅的增加
所以整個價格也回穩了
台北農產運銷公司表示，由於降雨已經趨緩，農民搶收後到貨量就會增加，價格也會慢慢回穩，農糧署也說，夏季天氣不穩定，颱風豪雨過後，多少農產品仍有損傷，災損就會造成價格波動，目前漲跌都在合理範圍。
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