















上禮拜的大雨也讓蔬菜大漲價，根據台北農產運銷公司資料顯示，今日蔬菜到貨量比前一個交易日6月4日多出65%，量多價跌，但傳統市場菜價與周六相比，仍是全面上揚。走進傳統市場，攤位上的葉菜類，數量明顯變少，儘管中南部的農民趁著豪雨過後趕緊搶收，讓價格逐漸下跌，不過民眾買氣還是少了一大半。==民眾==葉菜類漲幅比較大一點所以都挑根莖類的葉菜類就是選那個不會腐爛的==民眾==葉菜類會比較貴其他我覺得還好連日豪雨造成雲林縣、新北市等地區農業災損，國內菜價也推升，4號整體菜價平均上漲5成多，根據台北農產運銷公司資料顯示，今天蔬菜到貨量2060公噸，比前一個交易日6月4號多出65%，[CG IN]]今天蔬菜每公斤平均批發價27.6元，也比週日每公斤平均批發價35.84，回跌22.9%，但傳統市場零售價還是全面上揚，空心菜、莧菜原本1把20元，今天1把30元，地瓜葉也從1斤40元漲到60元，不少葉菜類也明顯看出水傷，讓菜販很無奈。==菜販==來的量雖然有比較多但是有6成都是受損的品質所以價差的方面的話品質差的差不多在（一斤）20塊左右品質好一點都要（一斤）30塊==台北農產運銷公司代理總經理 路全利==產地氣候正常農民已經都恢復採收了加上南投山區部份交通已經都搶通了（到貨量）算是大幅的增加所以整個價格也回穩了台北農產運銷公司表示，由於降雨已經趨緩，農民搶收後到貨量就會增加，價格也會慢慢回穩，農糧署也說，夏季天氣不穩定，颱風豪雨過後，多少農產品仍有損傷，災損就會造成價格波動，目前漲跌都在合理範圍。