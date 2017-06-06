















南投埔里桃米村在這次連日豪雨也出現災情，土石灌進一間百年古厝，屋裡屋外全都被泥土覆蓋，附近的農田和道路也同款，當地民眾指控是鄰近的李季準馬場違法開墾造成土石流，不過馬場目前的地主是否認走進屋子裡，地板整個被黃色泥土覆蓋，想要行走相當困難，三合院廣場也是一片泥濘，連日豪雨，泥沙沖進南投縣埔里鎮桃米村這間百年古厝，屋主指控，都是附近的李季準馬場遭到濫墾，超大豪雨造成土石流，才會沖毀下游的民宅和農田。==當地民眾==水一直淹 這都淹一兩尺上來了沙土堆積一兩尺了==當地民眾==昨晚積到這裡 真的還好人平安最重要但是這也是要處理趕快來處理好從空拍畫面可以看到，原本的馬場已經變成光禿禿，露出大面積的黃土，民眾認為，就是上面的土石遭大水沖下山，才讓民宅、道路和農田遭到掩埋，不過遭到指控的地主喊冤，認為問題不是他們造成。==廣天宮主委 張家豪==因為我們完全都是有經過水保技師跟緊急維護處理的規範裡面在做不是我們亂挖 你聽得懂意思嗎我們很願意如果需要我們請專家來鑑定如果是我們的問題我們也願意 因為沒幾戶嘛我們也願意來負責也沒關係李季準馬場5000坪土地，兩年多前已轉賣給台中廣天宮主委張家豪，他表示，去年1月曾因沒做水土保持，遭南投縣府開罰6萬元，事後已經提出水土保持緊急處理與維護計畫，不過南投縣政府農業處4月進行施工檢查，發現地主疑似違法超挖，已要求地主限期說明，對於這次的災害，也將釐清是否有關連。邱植培 彭煥群 南投報導