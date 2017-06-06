雷擊雲監油槽外漏 五公頃農田成油田公視 (2017-06-06 00:00)
雲林第一監獄廚房的屋頂遭到雷擊，廚房重油因此沿著水溝流入鄰近大排，造成附近5公頃農田污染變「油田」，但雲林一監直到拖一兩天才通報，環保局趕到現場先以攔油索、吸油棉攔污，後續將啟動調查幫受影響農民進行求償。
農田裡污黑一片，環保局人員趕緊取水採樣送驗，因為稻田都被鍋爐使用的重油污染，讓原本再兩個星期就能收成的一期稻作，現在根本無法收成，有農民約五分地農田都遭污染，光是一期稻農損至少十萬元。
==雲林虎尾農民==
損失大概是(五分地)
全部的話來算 差不多10萬元
==雲林虎尾農民==
（受污染)土沒有用掉
再用新土上去
會很難耕種長成
因為這些農民都是靠務農吃飯
四號清晨雲林第一監獄屋頂遭到雷擊，造成廚房燃料重油外洩，但獄方第一時間沒有通報環保局，一直到五號下午才通報，環保局人員趕到現場，先以攔油索、吸油棉攔污，將依違反水污染防治法開罰，並協助農民求償。
==雲林第一監獄副典獄長 朱介民==
我們會找附近農戶
請里長出面找附近農戶過來
來看怎樣處理
就這方面來做一個補償
==雲林縣環保局副局長 張喬維==
整個稻田受損非常嚴重
這部分昨天農業處有進場
我們初估整個影響面積5公頃
這部分我們將啟動
公害糾紛調處作業程序
雲林縣環保局表示，目前會先將這些重油進行移除，而這些受污稻作不能再收成，將進行耕鋤作業，後續再進行土壤檢測，若有發現土壤含有污染物，就須進行移除，而獄方強調將全力配合處理，但有農民就說，這些稻田沒被水淹損失，卻遭到嚴重的重油污染損失更慘重，真不知屬於天災或人禍。
記者王威雄雲林報導
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