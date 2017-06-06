雲林第一監獄廚房的屋頂遭到雷擊，廚房重油因此沿著水溝流入鄰近大排，造成附近5公頃農田污染變「油田」，但雲林一監直到拖一兩天才通報，環保局趕到現場先以攔油索、吸油棉攔污，後續將啟動調查幫受影響農民進行求償。



農田裡污黑一片，環保局人員趕緊取水採樣送驗，因為稻田都被鍋爐使用的重油污染，讓原本再兩個星期就能收成的一期稻作，現在根本無法收成，有農民約五分地農田都遭污染，光是一期稻農損至少十萬元。



==雲林虎尾農民==

損失大概是(五分地)

全部的話來算 差不多10萬元



==雲林虎尾農民==

（受污染)土沒有用掉

再用新土上去

會很難耕種長成

因為這些農民都是靠務農吃飯



四號清晨雲林第一監獄屋頂遭到雷擊，造成廚房燃料重油外洩，但獄方第一時間沒有通報環保局，一直到五號下午才通報，環保局人員趕到現場，先以攔油索、吸油棉攔污，將依違反水污染防治法開罰，並協助農民求償。



==雲林第一監獄副典獄長 朱介民==

我們會找附近農戶

請里長出面找附近農戶過來

來看怎樣處理

就這方面來做一個補償



==雲林縣環保局副局長 張喬維==

整個稻田受損非常嚴重

這部分昨天農業處有進場

我們初估整個影響面積5公頃

這部分我們將啟動

公害糾紛調處作業程序



雲林縣環保局表示，目前會先將這些重油進行移除，而這些受污稻作不能再收成，將進行耕鋤作業，後續再進行土壤檢測，若有發現土壤含有污染物，就須進行移除，而獄方強調將全力配合處理，但有農民就說，這些稻田沒被水淹損失，卻遭到嚴重的重油污染損失更慘重，真不知屬於天災或人禍。



記者王威雄雲林報導