食用醋標示新規定 明年7月上路公視 (2017-06-06 00:00)
食藥署今天公告「食用醋」標示新規定，從明年七月一號起，若純天然穀物釀造的、才可以叫做「釀造醋」；凡是添加蘋果汁等原料製成，就標示「調理醋」；添加冰醋酸，就要標示「合成醋」
大賣場貨架上、擺放各式各樣的醋，有些民眾根本搞不清楚，自己買回家的、到底是天然純釀造的醋？還是人工合成的醋？而且即使外包裝上、業者標榜百分之百天然釀造，也未必真的就是純釀造的醋。
==民眾 張小姐==
如果是純釀造的話
你的泡泡會比較多
有加醋酸 人工的話
它就很容易一下搖就沒有了
==民眾==
（天然醋跟人工醋)分得出來嗎
分得出來啊
標示應該都是標準的吧
為了讓消費者有所依循，衛福部食藥署公告「食用醋」標示新規定，也就是未來業者如果是用純天然穀物、果實等原料，進行發酵做成的醋，才能標示為「釀造醋」；凡是添加蘋果汁等其他原料，製成各種風味的醋，就必須標示「調理醋」；如果是省去發酵過程，直接使用醋酸或冰醋酸，再添加糖類、調味劑等製成的醋，就必須標示為「合成醋」。
==食藥署食品組科長 李婉媜==
沒有依照這規定來標示的話
就會罰 依照食安法第47條
可以罰3到3百萬
食藥署強調，從明年七月一號起，所有生產製造的食用醋、都必須符合新規定，到時候如果食用醋、沒有按新規定標示，將開罰3萬到300萬元；若是標示不實者，最重可處400萬元。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導
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