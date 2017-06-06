飼主入獄40犬瘦成皮包骨 待民眾領養公視 (2017-06-06 00:00)
桃園平鎮區一名飼主，2個月前因案入獄，留下40隻高山犬，缺乏好好照顧，全都瘦成皮包骨，桃園市動保處和動保團體介入處理，提供基本飼料和醫療協助，希望有民眾可以領養。
鄉間小路旁的鐵皮屋裡，40隻高山犬全都瘦成了皮包骨，部分狗狗甚至患有皮膚病。2個月前，牠們的主人因案入獄，但家人怕狗，也沒有固定餵食，目前由桃園市動保處介入處理，提供基本飼料和醫療協助，呼籲飼主家人善盡飼養責任。
==桃園市推廣動物保護協會秘書長 劉盈如==
收容所零撲殺的關係
所以新屋收容所已經塞爆了
所以跟家人取得商量
是不是可以做原地的安置
先做簡單的分籠以及協助結紮
==桃園市動物保護防疫處獸醫 何彥麟==
已經有陸續把一些母狗
帶到我們新屋動保園區去做結紮
也所幸我們有幫這些母狗做結紮
因為在結紮發現裡面蠻多都有胚胎了
而因為零撲殺政策，目前桃園新屋收容所已經爆滿，動保處先將犬隻就地安置，針對犬隻拍照建檔、植入晶片、也協助送養，希望為狗兒找到溫暖的新家。
== 桃園市動物保護防疫處處長 陳英豪==
在這個30天期間之內
我們也協助他
做一些簡單的醫療照顧
把這訊息公布出去
讓大家來認養狗
如果超過30天沒人領養，這群高山犬就會依照「桃園市犬貓收容及處理收費標準」，由飼主家人付費，每隻3500元送到新屋收容所，勢必擠壓到原有動物收容空間。
記者詹淑雲 桃園報導
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