















桃園平鎮區一名飼主，2個月前因案入獄，留下40隻高山犬，缺乏好好照顧，全都瘦成皮包骨，桃園市動保處和動保團體介入處理，提供基本飼料和醫療協助，希望有民眾可以領養。鄉間小路旁的鐵皮屋裡，40隻高山犬全都瘦成了皮包骨，部分狗狗甚至患有皮膚病。2個月前，牠們的主人因案入獄，但家人怕狗，也沒有固定餵食，目前由桃園市動保處介入處理，提供基本飼料和醫療協助，呼籲飼主家人善盡飼養責任。==桃園市推廣動物保護協會秘書長 劉盈如==收容所零撲殺的關係所以新屋收容所已經塞爆了所以跟家人取得商量是不是可以做原地的安置先做簡單的分籠以及協助結紮==桃園市動物保護防疫處獸醫 何彥麟==已經有陸續把一些母狗帶到我們新屋動保園區去做結紮也所幸我們有幫這些母狗做結紮因為在結紮發現裡面蠻多都有胚胎了而因為零撲殺政策，目前桃園新屋收容所已經爆滿，動保處先將犬隻就地安置，針對犬隻拍照建檔、植入晶片、也協助送養，希望為狗兒找到溫暖的新家。== 桃園市動物保護防疫處處長 陳英豪==在這個30天期間之內我們也協助他做一些簡單的醫療照顧把這訊息公布出去讓大家來認養狗如果超過30天沒人領養，這群高山犬就會依照「桃園市犬貓收容及處理收費標準」，由飼主家人付費，每隻3500元送到新屋收容所，勢必擠壓到原有動物收容空間。記者詹淑雲 桃園報導