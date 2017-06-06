















雲林第一監獄廚房屋頂前天遭到雷擊，導致廚房重油，流入大排，造成附近5公頃農田污染變「油田」，環保局趕緊用攔油索、吸油棉攔污，將依違反水汙染防治法開罰，後續也將幫受害農民進行求償。農田裡污黑一片，環保局人員立即採樣送驗，這片稻田被鍋爐使用的重油汙染，讓再兩個星期就能收成的一期稻作，完全無法收成，有農民光是一期稻農損、至少十萬元。==雲林虎尾農民==損失大概是(五分地)全部的話來算 差不多10萬元==雲林虎尾農民==（受汙染)土沒有用掉再用新土上去會很難耕種長成因為這些農民都是靠務農吃飯四號清晨、雲林第一監獄屋頂遭到雷擊，造成廚房燃料重油外洩，但獄方沒有即刻通報環保局，直到五號下午才通報，環保局人員到現場後，先以攔油索、吸油棉攔汙，將依違反水汙染防治法開罰，協助農民求償。==雲林第一監獄副典獄長 朱介民==我們也找附近農戶請里長幫我們出面找附近農戶過來來講說要怎樣處理就這方面來做一個補償==雲林縣環保局副局長 張喬維==整個稻田受損非常嚴重這部分昨天農業處有進場我們初估整個影響面積5公頃這部分我們將啟動公害糾紛調處作業程序雲林縣環保局表示，目前會先將這些重油進行移除，而不能收成的受汙稻作，將進行耕鋤作業，後續再進行土壤檢測，若有發現土壤含有汙染物，就須進行移除，而獄方強調將全力配合處理，但有農民就說，這些稻田沒被水淹損失，卻遭到嚴重的重油汙染損失更慘重。記者王威雄雲林報導