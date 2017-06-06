雷擊雲監油槽外漏 五公頃農田成油田公視 (2017-06-06 00:00)
雲林第一監獄廚房屋頂前天遭到雷擊，導致廚房重油，流入大排，造成附近5公頃農田污染變「油田」，環保局趕緊用攔油索、吸油棉攔污，將依違反水汙染防治法開罰，後續也將幫受害農民進行求償。
農田裡污黑一片，環保局人員立即採樣送驗，這片稻田被鍋爐使用的重油汙染，讓再兩個星期就能收成的一期稻作，完全無法收成，有農民光是一期稻農損、至少十萬元。
==雲林虎尾農民==
損失大概是(五分地)
全部的話來算 差不多10萬元
==雲林虎尾農民==
（受汙染)土沒有用掉
再用新土上去
會很難耕種長成
因為這些農民都是靠務農吃飯
四號清晨、雲林第一監獄屋頂遭到雷擊，造成廚房燃料重油外洩，但獄方沒有即刻通報環保局，直到五號下午才通報，環保局人員到現場後，先以攔油索、吸油棉攔汙，將依違反水汙染防治法開罰，協助農民求償。
==雲林第一監獄副典獄長 朱介民==
我們也找附近農戶
請里長幫我們出面找附近農戶過來
來講說要怎樣處理
就這方面來做一個補償
==雲林縣環保局副局長 張喬維==
整個稻田受損非常嚴重
這部分昨天農業處有進場
我們初估整個影響面積5公頃
這部分我們將啟動
公害糾紛調處作業程序
雲林縣環保局表示，目前會先將這些重油進行移除，而不能收成的受汙稻作，將進行耕鋤作業，後續再進行土壤檢測，若有發現土壤含有汙染物，就須進行移除，而獄方強調將全力配合處理，但有農民就說，這些稻田沒被水淹損失，卻遭到嚴重的重油汙染損失更慘重。
記者王威雄雲林報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
東京著衣 拼接 襯衫．東京著衣 圖騰 短褲．東京著衣 風衣外套．東京著衣．東京著衣 窄管褲．東京著衣 連帽 上衣．東京著衣 YOCO．東京著衣 YOCO 毛海．東京著衣 圓點 雪紡．東京著衣 拼接．東京著衣 YOCO 公主袖．東京著衣 彈性 短褲．東京著衣 YOCO 洋裝．東京著衣 洋裝．東京著衣 MAYUKI 風衣外套．東京著衣 素面 短褲．東京著衣 針織 外套．東京著衣 背心 洋裝．東京著衣 上衣．東京著衣 反折 洋裝．東京著衣 連帽背心．東京著衣 帽t．東京著衣 玫瑰 上衣．東京著衣 MAYUKI 千鳥格．東京著衣 大圓領．東京著衣 蕾絲 短裙．東京著衣 襯衫．東京著衣 平口．東京著衣 蕾絲 上衣．東京著衣 鋪棉外套
- B.Friend MK3-BK 機械鍵盤ARMOR 有線單色背光 - 青軸手感
- LEE 都會風尚潮流時尚真皮手錶-黑/41mm
- Go-Getter太陽眼鏡 雙槓韓系眉框/黑-金#GS1701 GDBK
- HOLA home 孟斐斯埃及棉緹花歐式枕套2入
- BOTTEGA VENETA BORSA ROMA 小牛皮編織兩用包(小/黑色)
- DELSEY法國大使 DAUPHINE 2-19吋登機箱-黑色00224880100
- 【LOVE樂芙】歐莉白橡色6.7尺書櫃組
- 【Homelike】法歐5x7衣櫃
- ABC互動英語朗讀CD版 (1年12期) 贈 304不鏽鋼手沖咖啡2件組
- 【久澤木柞】ZL-北原橡木紋6.6尺電視櫃 低櫃(電視櫃)
長庚離職潮因他起 陳日昌：盼速落幕【中央社】
奧客寄包裹只為罵人 店員生氣回嗆【NOWnews今日新聞】
她身體不適就醫 竟被老公傳染愛滋【健康醫療網】
輕颱南瑪都掠過 不會發海警 今天依舊悶熱【中廣新聞網】
愛滋三防線 降低感染風險【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》