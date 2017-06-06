















大學「英文畢業門檻」，該不該廢止？當初各校會設立門檻，就是希望可以提高學生畢業後，在職場的競爭力，據統計，台灣有6成以上企業，在招募新人時，會參考英語能力，但現行的畢業門檻要求，能不能真正評量出學生實力，還有待討論。大學生參加就業博覽會，想讓自己畢業後，就能有好的職場起步。而現在，想找一份好工作，有半數以上企業，把「英語能力」變成基本要求。==ETS台灣區總代理 營運長 吳紹銘==有64.8%的企業回答就是說我們公司的確用英語能力來作為選取新進員工的標準它(多益)在這個全球裡面它現在被全球的非常多的企業使用我們一年的考生 全球將近7百萬人根據統計，有6成以上企業，招募新進人員時，會考量英文能力，其中超過4成，會看多益成績。而企業對多益成績的要求，依產業不同，有所差距，平均下來大約532分，至於目前，台灣大學生的多益成績，也有平均501分的水準。但大學是否要廢止「英語畢業門檻」，引發各界關注，有人贊成，也有人擔心，學生會減少學習動力。學者認為，先釐清學習目的，再考慮如何評量會比較好。==台灣大學外文系 教授 廖咸浩==你還是在畢業時可以有一個就是說 怎麼樣去檢視他們的畢業時候的英文能力的一個方法針對 就是說我們的學生到底要學什麼英文要學到什麼地步那甚至於說不同的科別他們需要學什麼樣的英文它(評量)不能夠隨便拿一個考試就要所有的人來考廖教授也表示，學校端可以設定評量，但如何進行，才能了解學生是否達到「應有」實力，而考試方式，能不能以符合台灣「在地」的人才需求來評鑑，這些都還要再討論。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導