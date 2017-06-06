六成企業招募新人 參考英語測驗成績公視 (2017-06-06 00:00)
大學「英文畢業門檻」，該不該廢止？當初各校會設立門檻，就是希望可以提高學生畢業後，在職場的競爭力，據統計，台灣有6成以上企業，在招募新人時，會參考英語能力，但現行的畢業門檻要求，能不能真正評量出學生實力，還有待討論。
大學生參加就業博覽會，想讓自己畢業後，就能有好的職場起步。而現在，想找一份好工作，有半數以上企業，把「英語能力」變成基本要求。
==ETS台灣區總代理 營運長 吳紹銘==
有64.8%的企業回答就是說
我們公司的確用英語能力
來作為選取新進員工的標準
它(多益)在這個全球裡面
它現在被全球的非常多的企業使用
我們一年的考生 全球將近7百萬人
根據統計，有6成以上企業，招募新進人員時，會考量英文能力，其中超過4成，會看多益成績。而企業對多益成績的要求，依產業不同，有所差距，平均下來大約532分，至於目前，台灣大學生的多益成績，也有平均501分的水準。
但大學是否要廢止「英語畢業門檻」，引發各界關注，有人贊成，也有人擔心，學生會減少學習動力。學者認為，先釐清學習目的，再考慮如何評量會比較好。
==台灣大學外文系 教授 廖咸浩==
你還是在畢業時可以有一個
就是說 怎麼樣去檢視他們的
畢業時候的英文能力的一個方法
針對 就是說我們的學生
到底要學什麼英文
要學到什麼地步
那甚至於說不同的科別
他們需要學什麼樣的英文
它(評量)不能夠隨便拿一個考試
就要所有的人來考
廖教授也表示，學校端可以設定評量，但如何進行，才能了解學生是否達到「應有」實力，而考試方式，能不能以符合台灣「在地」的人才需求來評鑑，這些都還要再討論。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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