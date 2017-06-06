















國內許多大學，都設有不同的「英文畢業門檻」，代表學生想畢業，必須先通過各種英語測驗。不過現在，政大教務會議通過，將提案廢止英語畢業門檻，要是未來在校務會議，也順利通過，下學年就可以實施，明年的畢業生就能適用。畢業季到來，學生們開心拍畢業照，但想如願拿到畢業證書，很多學校都會要求學生，必須通過英語能力的「畢業門檻」。但這樣的規定，對提昇英語能力有沒有幫助？又或者該不該廢除？學生們各有看法。==大學生 郭同學==因為我已經考過了所以我是覺得還好（同學說)因為考這個的話還要多一個花費 那如果說就是你一直再去考的話像是說如果沒有考過的話就是一直額外花費這樣他們是這樣說的==大學生 吳同學==我覺得(廢除門檻)有好有壞吧（壞的地方是什麼)可能有些人就不會想要就是去增進自己的英文能力這樣子以台大來說，學生只要修過進階英語兩門課，或通過全民英檢的中高級初試等考試，就算過關。清大、和政大也各別設有全民英檢、雅思、網路托福等考試的分數要求。但最近，政大在教務會議表決通過、將提案廢止英語畢業門檻。==政治大學主任秘書 王文杰==（未來)校務會議的一個過程當中還有一段大家彼此更深度去檢視這個英文門檻 對於整個大學生在未來整個國際競爭力或者是學習多元性的這樣的一個需求我們目前並沒有正式廢止這樣一個門檻的東西因為它程序上 還沒有走完政大表示，如果校務會議通過，下學年就能適用。不過，清大方面，今年卻有200多位畢業生，英文沒有達標，目前校方表示，有100多人已經選擇進修英文課程，只要通過，還是可以順利畢業，因此門檻規定、不受影響。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導