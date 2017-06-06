2017年蘋果開發人員大會，歷時兩個半小時結束。除了有四大軟體更新，還推出三款新品。壓軸的智慧音響HomePod，可播放音樂，還可透過Siri連動家電和鬧鐘。另外新作業系統iOS11，號稱是史上最大規模的軟體更新，將有全新的擴增實境體驗。



==蘋果執行長 庫克==

透過ARKit套件 iOS 11將成為

全球最大的擴增實境平台

把iPad帶上全新的境界



除了結合擴增實境功能，提供蘋果手機跟平板使用的全新作業系統，也讓相機跟相片功能變得更強大，包括新增特效、創造循環播放影片甚至可以減少照片所占容量。笨笨的語音助理Siri則將透過機器學習跟人工智慧技術，變得更加聰明。並新增語言辨認、即時翻譯功能。iOS 11也會讓Apple Pay除了可購物外，開始支援用iMessage轉帳，類似支付寶的概念。另一個驚艷全場的是蘋果兩年來第一次推出的全新商品。



==蘋果執行長 庫克==

這項絕美的產品

我們稱呼它Homepod

這是革命性的家用音響

不儘音質驚人而且有智慧



Homepod除了可連結蘋果音樂庫超過四千萬首歌曲，還可透過Siri連動家電、設定提醒。另外蘋果也宣布七款桌機全部更新。其中號稱史上最強大的iMac Pro，搭載27吋5K解析螢幕，最高18核心處理器。全新的 iPad Pro 則有 10.5 吋、12.5 吋兩種款式，新增功能配合新作業系統，感覺可以取代桌機跟筆電。



不過這些亮點似乎帶動不了蘋果股價，5號蘋果股價還是下跌0.98%，來到每股153.93元。下跌原因主要是華爾街投資機構，罕見對蘋果做出投資評等下調的動作。



記者 陳秋玫 報導



