南投桃米村土石流 居民控馬場違法濫墾公視 (2017-06-06 00:00)
南投縣埔里鎮桃米村，在這次連日豪雨也出現災情，土石灌進一間百年古厝，屋裡屋外都被泥土覆蓋，附近的農田和道路，也是同樣狀況，當地民眾指控是鄰近的馬場違法開墾，才會造成土石流災害，不過馬場目前的地主強調，一切符合法規，如果最後責任歸屬是他們，會付起一切責任。
走進屋子裡，地板整個被黃色泥土覆蓋，想要行走相當困難，三合院廣場也是一片泥濘，連日豪雨，泥沙沖進南投縣埔里鎮桃米村這間百年古厝，屋主指控，都是附近的馬場遭到濫墾，超大豪雨造成土石流，才會沖毀下游的民宅和農田。
==當地民眾==
水一直淹 這都淹一兩尺上來了
沙土堆積一兩尺了
==當地民眾==
昨晚積到這裡 真的
還好人平安最重要
但是這也是要處理
趕快來處理好
從空拍畫面可以看到，原本的馬場已經變成光禿禿，露出大面積的黃土，民眾認為，就是上面的土石遭大水沖下山，才讓民宅、道路和農田遭到掩埋，不過遭到指控的地主喊冤，認為問題不是他們造成。
== 廣天宮主委 張家豪==
因為我們完全都是有經過
水保技師跟
緊急維護處理的規範裡面在做
不是我們亂挖 你聽得懂意思嗎
我們很願意 如果需要
我們請專家來鑑定
如果是我們的問題
我們也願意 因為沒幾戶嘛
我們也願意來負責也沒關係
5000坪的馬場，兩年多前轉賣給台中廣天宮主委張家豪，他表示，去年1月曾因沒做水土保持，遭南投縣府開罰6萬元，事後已經提出水土保持緊急處理與維護計畫，不過南投縣政府農業處4月進行施工檢查，發現地主疑似違法超挖，已要求地主限期說明，對於這次的災害，也將釐清是否有關連。
邱植培 彭煥群 南投報導
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